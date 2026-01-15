¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û¤³¤ì¤Ï¹û¤ì¤ë¡ª¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÂ©»Ò¡¢¿®Íº¡¦¿®¹§·»Äï¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®
Àï¹ñÍðÀ¤¤ò¶î¤±È´¤±¤¿³×Ì¿»ù¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡ÖÅ·²¼ÉÛÉð¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·²¼¤ËÉð¤òÉÛ¡Ê¤·¡Ë¤¯¡£ÉðÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ·²¼¤òÊ¿¤é¤²¤ó¤È¤¹¤ë¿®Ä¹¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¿¥ÅÄ¿®Íº¡Ê¤Î¤Ö¤ª¡¿¤Î¤Ö¤«¤Ä¡£¿®Ä¹¼¡ÃË¡Ë¤È¿¥ÅÄ¿®¹§¡Ê¤Î¤Ö¤¿¤«¡¢¿®Ä¹»°ÃË¡Ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¥ÅÄ¿®Íº¡Ö°Ò²Ã³¤Æâ¡×¤È¤Ï¡©
Íî¹çË§´ö¡ÖÂÀÊ¿µ½¦°ä ËÌÈ«ÆâÉÜ¿®Íº¡×
¤³¤ì¤Ï¡Ö°Ò¡Ê¤¤¡Ë¤ò³¤Æâ¡Ê¤«¤¤¤À¤¤¡Ë¤Ë²Ã¤Õ¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö²¶¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÇÅ·²¼¤ò¥Ó¥Ó¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³¤Æâ¤È¤Ï³¤³°¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅ·²¼¡¢°Ò¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤Ï°Ò¤ò¤â¤Ã¤Æ°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ËÜÇ½»û¤ÇÈó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿Éã¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Å·²¼¿Í¤¿¤ë¼«Éé¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¥ÅÄ¿®¹§¡ÖÐ¡·õÊ¿Å·²¼¡×¤È¤Ï¡©
Íî¹çË§´ö¡ÖÂÀÊ¿µ½¦°ä ¿À¸Í»ø½¾¿®¹§¡×
ÆÉ¤ß¤Ï¡ÖÐ¡·õ¡Ê¤¤¤Ã¤±¤ó¡Ë¤â¤Ã¤ÆÅ·²¼¤òÊ¿¤é¤°¡×¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¡Ö²¶°ì¿Í¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÅ·²¼¤òÅý°ì¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
Ð¡¤Ï°ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Ð¡·õ¤È¤Ï°ì¿¶¤ê¤Î·õ¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤Î¼ÂÎÏ¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÅ·²¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®Ãé¤Ï¡©
¿¥ÅÄ¿®Ãé¡Ê²èÁü¡§Wikipedia¡Ë
¿®Ä¹¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç²£»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î¿¥ÅÄ¿®Ãé¡Ê¤Î¤Ö¤¿¤À¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶²¤é¤¯¿®Ä¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ï¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤â¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¬¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿®Ä¹¤¬»à¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¿®Íº¤È¿®¹§¤¬¡Ö²æ¤³¤½¿®Ä¹¤ÎÇÆ¶È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼Ô¤Ê¤ê¡×¤È¤Ð¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½¨µÈ¤È²È¹¯¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Æó¿Í
¡Ø³¨ËÜÂÀ¹Þµ¡Ù¤è¤ê¡¢½¨µÈ¤ËÍÊÎ©¤µ¤ì¤¿»°Ë¡»Õ¡Ê¿¥ÅÄ½¨¿®¡Ë
¿®Ä¹¤Î»à¸å¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î¸å·Ñ¼ÔÁª¤Ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ±©¼Æ½¨µÈ¡ÊË¿Ã½¨µÈ¡Ë¤È¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬ÂÐÎ©¡£¿®Íº¤Ï½¨µÈ¡¢¿®¹§¤Ï¾¡²È¤ËÍ¿¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿®¹§¤Ï¾¡²È¤È¤â¤É¤âÇÔ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊìÍ¥ö³Ù¤Î¹çÀï¡Ë¡£
½¨µÈ¤ËÃ´¤¬¤ì¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¿®Íº¤â±ù¤Î»°Ë¡»Õ¡Ê¿®ÃéÃäÃË¡¦¿¥ÅÄ½¨¿®¡Ë¤Ë²ÈÆÄ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢º£ÅÙ¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤Æ½¨µÈ¤ËÂÐ¹³¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤¯¤·¤Æ½¨µÈ¤È²È¹¯¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿®Íº¤¬¾¡¼ê¤Ë½¨µÈ¤ÈÏÂËÓ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²È¹¯¤ÏÀï¤¦ÍýÍ³¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤Î¹çÀï¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¿¥ÅÄ²È¤ÎÀªÎÏ¤Ï½¨µÈ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¥ÅÄ²È¤ÏÅ·²¼¿Í¤«¤éË¿ÃÀ¯¸¢²¼¤Î°ìÂçÌ¾¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Ò²Ã³¤Æâ¡×¤Î¿´°Õµ¤¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¿®Íº¤Ï´²±Ê7Ç¯¡Ê1630Ç¯¡Ë¤Þ¤ÇÀ¸¤±Ê¤é¤¨¡¢Å·¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤Ï¿®Ä¹Ë´¤¸å¤ò·Ñ¤´¤¦¤È¤·¤¿¿¥ÅÄ¿®Íº¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ò²Ã³¤Æâ¤ÈÐ¡·õÊ¿Å·²¼¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«¡©
²Ì¤¿¤·¤ÆNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Íº¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§¤òÃ¯¤¬±é¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
