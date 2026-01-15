¡Ú¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡Û¿Ê²½·Ï¡ÖÀÖ¤¤¤ª¤Ç¤ó¡×È¯Çä¡¡Âçº¬¡¢µí¤¹¤¸¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Á´7¼ï¤¬¡ÈËãíå¡É¤Ë
¡¡¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡Ê¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡Ë¤ª¤Ç¤ó¡×¤Î¶ñ¡¢Á´7¼ïÎà¤ò1·î15Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿¤ÃÀÖ¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡ÖËãíå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ç¤¹¡ª
2·î11Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä
¡ÖËãíå¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ï¡¢¥È¥¦¥¬¥é¥·¤äÆ¦ÈÄ¾ß¡Ê¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ë¡¢Î³¤Î²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥¢¥¸¥ã¥ª¡Ë¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡¢È¬³Ñ¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Ëãíå¤¬ÆÃÄ§¤Î¾¦ÉÊ¡£ÌýÊ¬¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢µû²ð¤Î¤À¤·´¶¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖËãíåÂçº¬¡×¡Ê150±ß¡¢°Ê²¼ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡ÖËãíåµí¤¹¤¸¡×¡Ê200±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡Ê250±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¤¿¤Þ¤´¡×¡Ê140±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíåÇòÂì¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¸üÍÈ¤²¡×¡Ê150±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡2·î11Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯66Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡ØËãíå¡Ù¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëµû²ð¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿Ê²½·Ï¡ØÀÖ¤¤¤ª¤Ç¤ó¡Ù¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£