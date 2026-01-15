¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¡ÉÆü´Ú¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÌöÆ°¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¡×¡¡ÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¤Î·è¾¡ÃÆ¤¬¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤¹¤®¡×
°ËÆ£ÍÎµ±¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬·è¾¡ÃÆ
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÌ¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òÆ³¤¯·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î14Æü¤Î¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥²¡¼¥à¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤ë¡£°ËÆ£¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃæ±û¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢À¤³¦Åª¤ÊÌ¾Ìç¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë°ì·â¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Ö¤è¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ø¥Ã¥É¤â¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¨¤°¤¤¡×¡Ö²ø²æÌÀ¤±¤Ê¤Î¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¥³¥ó¥Ó·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÀµ³Î¤Êµ»½Ñ¤¬À¸¤ó¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥·¥¹¥È¡×¡ÖÁê¼ê¤Ï°Ù¤¹½Ñ¤Ê¤·¡×¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç°ìÈÖÀ¨¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤«¤é´Ú¹ñ¿Í¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¥³¥ó¥Ó¤ÇÅÀ¼è¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÀ¨¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«»ö¡×¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¤À¤ï¡×¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤¹¤®¡×¡ÖÆü´Ú¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°17»î¹ç¤ò½ª¤¨15¾¡2Ê¬¤ÎÌµÇÔ¡£66ÆÀÅÀ13¼ºÅÀ¤Ç2°Ì¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¾¡¤ÁÅÀº¹11¤È°µÅÝÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë