¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿ÒéÁ°¡Ê¤«¡¦¤¨¤¤¤¼¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï15Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤ÈEU¤¬ÌäÂê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²¿»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈEU¤Ï12Æü¡¢¡ÖEVÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£ÁÐÊý¤Î´ØÏ¢¶È³¦¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´¿·Þ¤È»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÈEU¤¬Áê¸ßÂº½Å¤Î»ÑÀª¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¥ë¡¼¥ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î²¼¤ÇEVÌäÂê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¡£Ãæ²¤¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¼«Æ°¼Ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÄê¤Ë»ñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝËÇ°×Ãá½ø¤òÁÐÊý¤¬¶¦¤Ë¼é¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯À¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñ¤¬ÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÉ¤¤ÀèÎã¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Î¼ÂÀ¤È¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£