¤±¤Ð¤±¤Ð¤·¤¤Áõ¾þ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤ä¼Ø¹Ô±¿Å¾¡¡¹â²¬¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤éË½Áö¹Ô°Ù·«¤êÊÖ¤·ÂáÊá
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ä¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹â²¬»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡¢¤±¤Ð¤±¤Ð¤·¤¤Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆË½Áö¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â²¬»Ô¤Î17ºÐ¤È18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸3¿Í¤ÈÀÐÀî¸©¤Î¹â¹»À¸1¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤ÏµîÇ¯9·î¡¢¶âÂô»Ô¤Î¹ñÆ»8¹æ¤Ç¥Ð¥¤¥¯14Âæ¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö3Âæ¤Ë¾è¤ê¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ê¤É¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¸©·Ù¤ÈÀÐÀî¸©·Ù¤Ï¹çÆ±ÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸°Ê³°¤Ë¤â10¿Í°Ê¾å¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£