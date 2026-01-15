¡ÚÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¡Û¡Öº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×Ê¿Ìî¥ì¥ß¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÃý¤ê¤ÎÅ·ºÍ¡É¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Î»ö·ï
¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ª¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÀË¤·¤¤¿Í¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Ûºß¤ê¤·Æü¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÈÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó
¡¡¤¢¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤ò¤³¤¦²ó´ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÁÍý°¦¹¥²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¤À¡£
Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤ä¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤¬1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¤Î1967Ç¯¡¢TBS¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼12´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶ËÅÙ¤Î¤¢¤¬¤ê¾É¤Ç°ßÄ²¤ò²õ¤·¡¢¿©»ö¤¬ÀÝ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£1Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤¿¤¬º£ÅÙ¤Ï±ÉÍÜ¼ºÄ´¤«¤é·ë³Ë¤ËØí¤Ã¤¿¡£½Ð¼Ò¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¿·Ê¹¤òÆÉ¤àÆü¡¹¤ÇÆþ¼ÒÁá¡¹¡ÈÁëºÝÂ²¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈÃý¤ê¤ÎÅ·ºÍ¡É¤ò¤âº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿Ê¿Ìî¤Î¥¥ã¥é
¡¡1969Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö±ÊÏ»Êå¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª¡×¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¤ÈÍâÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤½¤ì¹Ô¤±¡ª²ÎÍØ¶Ê¡×¤Ç¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤òÃ´Åö¡£
¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÈÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¾¦Å¹³¹¤ÇÇã¤¤ÊªµÒ¤òÁ°¤Ë¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡£¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¶Ê¤Î²Î¼ê¤¬ÃË¤«½÷¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥¤¥º´ë²è¤ÇÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Î¡ØÃË¤¬½Ð¤ë¤«¡Á¡¢½÷¤¬½Ð¤ë¤«¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢Ê¿Ìî¤Î¥¥ã¥é¤Ï¡ÈÃý¤ê¤ÎÅ·ºÍ¡É¤ò¤âº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡£µ×ÊÆ¤Ï¼«½öÅÁ¡Öµ×ÊÆ¹¨¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ç¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÏÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¼«Í³ËÛÊü¤È¤¤¤¦¤«Å·°áÌµË¥¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤Ê¤ó¤ÆÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤â¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÈà½÷¤È¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¥³¥ï¤«¤Ã¤¿¡ä
¡¡Ê¿ÌîËÜ¿Í¤â¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡È»ö·ï¡É¤Ïµ¯¤³¤ë¡£
