¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤Á°ÅÄÏËµ±¡¡¥Ï¥ï¥¤¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó
TUBE¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥´¥ë¥Õ°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡ÖSONY Open in Hawaii¡×¤ÈPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¤½¤³¤Ç¡Ö10Ç¯¿¶¤ê¤ËB'z¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ª²È¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿ÍSONY MUSICÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¡×¤È¤·¡¢¡Ö3¿Í¤È¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¾¾ËÜ¹§¹°¡Ê64¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¥µ¥ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê¤ª»Ñ¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾¾ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯6·î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤À¤¬Æ±Ç¯11·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿B'z¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÉüµ¢¡£12·î22Æü¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61¡Ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤µ¤»¤¿¡£