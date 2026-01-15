ÁªÄêÍýÍ³¤Ï¡È¶¯±¿¡É¤À¤«¤é!? ¡Ö¶Ë¸Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸þ¤«¤¦¥Õ¥Í¡×70Ç¯¤Î·ÏÉè ¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤Ê¤¼³¤ÊÝ¤Î¡Ö½¡Ã«¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡Æî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¡Ö¤·¤é¤»¡×¤¬2025Ç¯Ëö¡¢¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤·¡¢Âè67¼¡Æî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤Î³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà¤¬Æî¶ËÂçÎ¦¤ò½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1820Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¥¿¥Ç¥¦¥¹¤È¥ß¥Ï¥¤¥ë¤¬ÃªÉ¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿É¹¤ÎÂçÃÏ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Æî¶Ë¤Ï¹ñ²È¤ä¸Ä¿Í¤ÎËÁ¸±²È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅö»þ¤Î²á¹ó¤Ê¸½¾ì¡ÛÆî¶Ë¤ÇÆñ¶ÉÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¡ÖÃÝ´ÈºîÀï¡×¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡1911Ç¯12·î11Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¿ÍÃµ¸¡²È¤Î¥í¥¢¡¼¥ë¡¦¥¢¥à¥ó¥»¥ó¤¬»Ë¾å½é¤á¤ÆÆî¶ËÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆî¶Ë¤òÃµ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÕÉ¹´Ï¡Ö¤·¤é¤»¡×¤Î´ÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÀ¥âà¡Ê¤·¤é¤»¡¦¤Î¤Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃµ¸¡²È¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÀ¥¤ÏËÌ¶ËÅÀÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃµ¸¡²È¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ô¥¢¥ê¡¼¤¬Ã£À®¤·¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤òÆî¶ËÅÀ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£ÍâÇ¯¡¢ÇòÀ¥¤ÏÄë¹ñµÄ²ñ¤ËÆî¶ËÃµ¸¡¤ÎÈñÍÑ¤òÃ²´ê¤·¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤ÆÈÁÁ¥¡ÖÂèÆóÊó¸ú´Ý¡×¤òÆþ¼ê¡£Åì¶¿Ê¿È¬Ïº³¤·³¸µ¿ã¤Ë¡Ö³«Æî´Ý¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢Æî¶ËÃµ¸¡¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇòÀ¥¤Ï1911¡ÊÌÀ¼£44¡ËÇ¯3·î6Æü¤ËÆî¶ËÂçÎ¦¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤ÌÌÅà·ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÎ¦¤ÏÍâ1912¡ÊÌÀ¼£45¡ËÇ¯1·î16Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòÀ¥¤Ï¡Ö³«ÆîÏÑ¡×¡ÖÂçÏÂÀã¸¶¡×¡ÖÂç·¨ÏÑ¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾À¼¤Ï1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯¤Ë¡ÖÇòÀ¥É¹²Ï¡×¤È¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¹ñ²È¤È¤·¤ÆÆî¶Ë´ÑÂ¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢1951¡Ê¾¼ÏÂ26¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏGHQÀêÎÎ²¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆî¶Ë´ÑÂ¬¤ò»Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¹ñÎÏÉÔÂ¤ÇÆî¶Ë´ÑÂ¬¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÃµº÷ÃÏ°è¤¬ÆüËÜ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÕÉ¹´Ï¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎºÕÉ¹´Ï¡Ö½¡Ã«¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö½¡Ã«¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¥½Ï¢¸þ¤±Ì±´ÖÁ¥¤òµìÆüËÜ³¤·³¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¶õÊì¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¯Åç¶õ½±¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤ë¤Ê¤É¡¢ºÕÉ¹Ç½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á¥±¿¤Î¶¯¤µ¤¬Æî¶Ë´ÑÂ¬¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ½é¤Î¥Ø¥êÅëºÜÁ¥
¡Ö½¡Ã«¡×¤Î²þÂ¤Àß·×¤Ï¡¢Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤ÎÀß·×¤â¼ê³Ý¤±¤¿ËÒÌîÌÐ¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ï¼ó¤Î¶¯²½¡¢µ¡´Ø´¹Áõ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼ÀßÃÖ¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¹ÃÈÄÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢454¤Î´ë¶È¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Åê¤¸¤¿²þÂ¤¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢³¤¼«¤Î¸î±Ò´Ï¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤òËÜ³ÊÅª¤ËÅëºÜ¤·¤¿Á¥¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯¤Ë¡Ö½¡Ã«¡×¤ÏÆî¶ËÂçÎ¦¤ËÅþÃ£¤·¡¢¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É¹¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó²¤ÇË½É÷±«¤ËÁø¤Ã¤ÆºÇ¹âÊÒ¸¿69ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Û¤Ü²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ»öÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Ë¤ÏºÆÅÙ²þÁõ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÕÉ¹Ç½ÎÏ¤äÃµº÷Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¡£Æî¶Ë´ÑÂ¬¤Ç¤ÏÂçÎ¦¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤â¤¢¤Þ¤ê¤ÎË½É÷±«¤Çµ¢´ÔÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¡¢¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ë³òÂÀ¸¤15Æ¬¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯¸å¤Ë2Æ¬¤¬´ñÀ×¤ÎÀ¸Â¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¡Ê1983Ç¯¸ø³«¡Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¡Ã«¡×¤Ï¡¢1962¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯¤Þ¤Ç6ÅÙ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬¤ò¼Â»Ü¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÅÅ¼§ÁØ¤ÎÁ¥¾å´ÑÂ¬¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢¸½ºß¤Ç¤âÅìµþ¤Î¤ªÂæ¾ì¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸å·Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤Ë½×¹©¤·¤¿ºÕÉ¹´Ï¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£´ÏÌ¾¤¬¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¶Ë´ÑÂ¬Á¥¤Î½êÂ°¤¬³¤ÊÝ¤«¤é³¤¼«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡´ð½àÇÓ¿åÎÌ¤Ï¡¢¡Ö½¡Ã«¡×¤Î3800¥È¥ó¡ÊÆÃÌ³´Ï»þÂå¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ï5250¥È¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç·¿´ÏÄú¤ò°·¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢³¤¼«¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æî¶Ë´ÑÂ¬¤Ï²Ê³Ø¸¦µæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅª°Ò¿®¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á³Æ¹ñ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬ÍÑºÕÉ¹´Ï¤â¡¢·³¤ä½à·³»öÅªÁÈ¿¥¤Î½êÂ°¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ï¡Ö½¡Ã«¡×¤è¤êÂç·¿¤ÇºÕÉ¹ÀÇ½¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1983¡Ê¾¼ÏÂ58¡ËÇ¯¤ËÂàÌò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¹Á¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÕÆ¬¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ÂåÌÜ¡Ö¤·¤é¤»¡×¤Î¼¡¤Ï¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1982¡Ê¾¼ÏÂ57¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤·¤é¤»¡×¡Ê½éÂå¡Ë¤Ç¤¹¡£¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï´ÏÌ¾¤Ë¿ÍÌ¾¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÁ¥¤ÏÆî¶Ë¤Î¡ÖÇòÀ¥É¹²Ï¡×¤«¤éÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¼«¤Ç½é¤á¤Æ´ð½àÇÓ¿åÎÌ1Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿´ÏÄú¤Ç¡¢1.5m¸ü¤ÎÉ¹¤òÏ¢Â³ºÕÉ¹¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¡¢¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ë25²óÃæ24²óÀÜ´ß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍ¥½¨¤ÊÀÇ½¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2008¡ÊÊ¿À®20¡ËÇ¯¤ÎÂàÌò¸å¡¢¡Ö¤·¤é¤»¡×¤Ï°ìÅÙ²òÂÎ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì±´Öµ¤¾Ý²ñ¼Ò¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥º¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¡ÖSHIRASE¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò¤ÎºÕÉ¹´Ï¡Ö¤·¤é¤»¡×¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨»£±Æ¡Ë
¡¡2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸½¹Ô¤ÎºÕÉ¹´Ï¡Ö¤·¤é¤»¡×¡Ê2ÂåÌÜ¡Ë¤Ç¤¹¡£Á¥ÂÎ¤ÏÅö½é2Ëü¥È¥óµé¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÍ½»»ÉÔÂ¤ÇµÑ²¼¤µ¤ì¡¢1Ëü2650¥È¥ó¤ÈÀèÂå¤è¤ê¤ä¤äÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Ó¡¼¥à¼°¤Î²»¶ÁÂ¬¿¼µ¡¤òÁõÈ÷¤·¡¢Æî¶Ë³¤¤Î³¤ÄìÃÏ·Á¿Þ¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åý¹çÅÅµ¤¿ä¿Ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿ä¿ÊÁõÃÖ¤ÏÀèÂå¤Î3¼´¤«¤é2¼´¤È¤Ê¤ê¡¢É¹²ô¤Î³ú¤ß¹þ¤ß¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿ä¿Ê´ï¤¬³°²ó¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ßÊªÀÑ¹ß»þ´ÖÃ»½Ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¼°²ÙÌò¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÎòÂåºÕÉ¹´Ï¤Î·çÅÀ¤À¤Ã¤¿²£ÍÉ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿··¿¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°ÁõÃÖ¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¶Ë¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÇÑ´þÊª½èÍýÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æî¶Ë´ÑÂ¬¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÇÑ´þÊª¤ò´ðÃÏ¤ÎÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ»ý¤Áµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÂåÌÜ¡Ö¤·¤é¤»¡×¤âÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÍ¢Á÷·×²è°Ñ°÷²ñ¤Ç¸å·Ñ´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2034Ç¯º¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿ºÕÉ¹´Ï¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö2m¤ÎÉ¹¤òºÕ¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ëÇ½ÎÏ¡×¡Ö²£Êý¸þ¤ËÆ°¤±¤ë¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡×¡ÖÌµ¿ÍÃµººµ¡´ï¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥à¡¼¥ó¥×¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
³¤,
¹©¾ì,
À¸²Ö,
¾²ÃÈË¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸