Coralhaze¡¢¡Ö¥Ç¥å¡¼¥É¥í¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤¬¤ªÃã¸¤¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Coralhaze¤«¤é¥Ç¥å¡¼¥É¥í¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¤¬2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥£¥ó¥È
2025Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿Íµ¤¥ê¥Ã¥×¡Ö¥Ç¥å¡¼¥É¥í¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤è¤ê¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼24Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÌþ¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ªÃã¸¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£´ûÂ¸8¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ç¥¯¡¢¥Ï¥Ê¡¢¥Á¥ã¥¤¡¢¥¢¡¼¥ë¡¢¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¤ªÃã¸¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤Û¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°À¤³¦´Ñ¤È¡¢½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯¿§¤Ç¡¢¿°¤Ë¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò·î²ÍÀ¤¸ò°×
Coralhaze ¥Ç¥å¡¼¥É¥í¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´4¿§
211 ¥À¡¼¥¸¥ê¥ó212 ¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó213 ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤214 ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½