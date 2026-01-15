WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ë¥é¥à¡¼¥·»á¤ò¾·¤Ø¤¤¡Ä²áµî¤Ë¤Ï¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ÆÆüËÜ¤ò·âÇË
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFTF¡Ë¤Ï14Æü¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¥ê¡¦¥é¥à¡¼¥·»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤¬ÄãÄ´¤Ê½ÐÍè¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢4Æü¤Ë¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·Á°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅÅ·â²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç¤Î»Ø´ø·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¨¥º»á¤é¤ÎÌ¾Á°¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥à¡¼¥·»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß54ºÐ¤Î¥é¥à¡¼¥·»á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¥»¡¼¥ë¤ä¥â¥Ê¥³¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ñ¥ë¥ÞºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ÆÎ×¤ó¤ÀFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2014¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò·âÇË¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Î»Ø´ø´±¤òÎòÇ¤¤·¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2Éô¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ç¥£¥ë¥¤¡¼¥ä¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
