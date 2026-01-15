¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È3Ëü2400±ß¡ª²¼¾¾À¸¤Þ¤ì¤Î¹âµé¥Ðー¥Ù¥¥åー¥½ー¥¹¡Ö¿Ï¡ÊYAIBA¡Ë¡×¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ
²¼¾¾»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¹âµé¥Ðー¥Ù¥¥åー¥½ー¥¹¡Ö¿Ï¡ÊYAIBA¡Ë¡×¤¬¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¿©¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢15Æü¡¢²¼¾¾»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È3Ëü±ß¤´¤¨¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¡©
¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¥°¥ë¥á¥·¥çー½Õ2025¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¾ßÌý¥Ùー¥¹¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¥½ー¥¹¡Ö¿Ï¡ÊYAIBA¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¡Ö¸Þ¶¶¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´õ¾¯ÁÇºà¤ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¸¶ÎÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢Â£Åú¤ä³¤³°ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ï¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¼¾¾»Ô¤Î¿©ÉÊ²ñ¼Ò ITADAKI¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢»³ËÜ¼ÒÄ¹¤é¤¬²¼¾¾»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¥á¥·¥çー¤Ï¤ª¤è¤½400¼Ò¤¬¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤Î¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥Ð¥¤¥äー¡¦Î®ÄÌ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¾¦ÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿Ï¤Ï¡ÖÊ£»¨¤Ç»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì£¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·À½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¥Õー¥ÉÉôÌç¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊITADAKI »³ËÜ°¡Ìç¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ¾²Á¤ò³°¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀÖ¿È¤Î¤ªÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥ì¤òÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒÂ£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¿Ï¤ÏITADAKI¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£