ÆüÃÖ»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¡¡¡È»Ò¤É¤â¤ò¤¿¤¿¤¯¡É¤Ê¤É¡¡34·ï¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¶µ°é¡¡
¡¡ÆüÃÖ»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É34·ï¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤¬¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ°é¤Ç¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÆüÃÖ»Ô¤ÎµÈÍøÊÝ°é±à¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüÃÖ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯7·î¡¢±à¤ÎÊÝ°é»Î6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Îó¤ËÊÂ¤Ð¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿¬¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¡¢2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÍýÌðÍý¡¢¿©»ö¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢34·ï¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¥±¥¬¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¡¢±à¤ËÂÐ¤·ÇÛÎ¸¤ÎÉ¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊÝ°é»Î¤Î¿Í°÷¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä³°Éô¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É5¹àÌÜ¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£¸å¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈÍøÊÝ°é±à¤Ï¡¢KYT¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö±à»ù¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£