´ë¶È¤ÈÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥é¥ó¤ò³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¡ª¼þÆî¸øÎ©Âç¤ÇÈ¯É½²ñ
´ë¶È¤ÈÂç³Ø¤ÎÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥é¥ó¤ò¼þÆî¸øÎ©Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¡¢È¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤Ï¼þÆî¸øÎ©Âç³Ø·ÐºÑ·Ð±Ä³ØÉô¤Î¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÂç³Ø¤ÈÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ÎÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë80¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾å°Ì5¥Áー¥à¤¬¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÆî»ÔÆâ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê²»¤òÏ¿²»¤·¡¢¤½¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ½¡¢»³¸ýÊüÁ÷¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈ¯É½¡Ë
¡ÖÆÁ»³Æ°Êª±à¤ÎÆ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼ÆÁ»³±ØÁ°¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê²»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³ØÀ¸¼«¿È¤¬ÃÏ°è¤òÊâ¤¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Ø¤ÎÍý²ò¤È´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡×
¡Ê±¦µþÍ¦¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ª¤È¤¤¤¦½ê¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤é¼þ¤ê¤Èº¹ÊÌ²½¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²»¤È¤¤¤¦½ê¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡Öº£²ó´ë²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ì¤Ä¤Ç¤â¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£