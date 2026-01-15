¹Åç¸©¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¸º¾¯·¹¸þ¤â·ÙÊóÈ¯ÎáÃæ
¹Åç¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯12·î¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î5Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¿Í¤Ï1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê9.56¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ò2.65¿Í²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó1½µ´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤41¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿2025Ç¯12·î¤«¤é¡¢Ìó4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢º£¸å¤â´¶À÷¤¬¹¤¬¤ëµ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é°ú¤Â³¤¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
