²¼´Ø»Ô¤Ï14Æü¡¢¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ë°ìÎ§6000±ß¤Î¸½¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼´Ø»Ô¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½26²¯5000Ëü±ß¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÇÁ°ÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ë¸½¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿©ÎÁÉÊÊª²Á¹âÆÂÐºöÎ×»þµëÉÕ¶â¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½24Ëü¿Í¤Î»ÔÌ±Á´°÷¤Ë°ìÎ§6000±ß¤Î¸½¶â¤¬µëÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«ÆÈ¼«¤Ë4²¯±ß¤ÎÍ½»»¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤È»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ13¤Î»Ù±ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ç¤Ï¤³¤È¤·4·î¤«¤é¤Î¿åÆ»ÎÁ¶âÊ¿¶Ñ20¡ó¤ÎÃÍ¾å¤²Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4·î¸¡¿ËÊ¬¤«¤é6¤«·î¤Ï100¡ó¸º³Û¡¢Â³¤¯10·î¸¡¿ËÊ¬¤«¤é4¤«·î¤Ï50¡ó¸º³Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿Êª²Á¹âÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£·î26Æü¤«¤é¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤Ç¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£