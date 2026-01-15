Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ® ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤ËÏÄ¤ß Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¡ÖÀÐÀî¤ÏÀÐÀî¡×¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡Ö»þÂå¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡× ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¡ÖÀÐÀî1¶è¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÐÀî3¶è¤Ë¤â¡×
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÐÀî¸©ÆâÌîÅÞ¤Î¡Ö¸õÊä¼Ô°ìËÜ²½¡×¤ÎÆ°¤¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¸á¸å¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¡¢3¤«·îÁ°¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸øÌÀÅÞ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï½¾Íè¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£ÁªµóÌÜÅö¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎºØÆ£ÂåÉ½¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃæÆ»¤Î´ú¤Î¸µ¤Ë½¸¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÅÞ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ø¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÐÊý¤Ï¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢16Æü¤Ë¤Ï·èÄê¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤«
ÆÍÇ¡Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Î¶áÆ£ÏÂÌéÂåÉ½¤Ï¡Ö¿·ÅÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤¤Ê¤È¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤â¤½¤¦¤À¤¬¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ë¶¯°ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¨¤òºî¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤«ÂÐÎ©¹½Â¤¤òÀú¤ë¤È¤³¤í¤¬¸µ¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¸þ´¶¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÃ«ÆâÂåÉ½¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö»þÂå¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÅÞ°÷¡¦»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤È½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÞ¤°¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî1¶è¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞÍÊÎ©
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Ï14Æü¡¢¶âÂô»Ô¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëÀÐÀî1¶è¤Ë¹Ó°æ½ß»Ö»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ó°æ½ß»Ö»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀÐÀî1¶è¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º1¶è¤ÇµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÁªµóÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀÐÀî1¶è¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦¾®ÃÝ³®µÄ°÷¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¸õÊä¼ÔÄ´À°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¡Ö¸½¿¦¤¬¤¤¤ëÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅ´Â§¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Î¶áÆ£ÏÂÌéÂåÉ½¤Ï¡Ö¡ÊÁ°²óÁª¤Ç¡Ë2ÈÖ¼ê¤À¤«¤éÁ´¹ñÅª¤Ê¿Â»Î¶¨Äê¤Ê¤Î¤«¡¢¸¶Â§¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡¢ÀÐÀî¤ÏÀÐÀî¡×¤ÈÀÐÀî¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¾®ÃÝ»á¤Ï¡Ö¶áÆ£¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÁ°²ó¡¢»ä¡Ê¾®ÃÝ¡Ë¤è¤ê¤â¹Ó°æ¤µ¤ó¤¬¡Ù¡ÊÉ¼¤ò¡Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¤½¤Î°ìÊÕÅÝ¤Î²óÅú¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Ëµç¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ë¼çÄ¥¤Ë¡¢ÀÐÀî3¶è¤Á¤é¤Ä¤¯
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¾®ÃÝ»á¤Ï¡ÖÀÐÀî1¶è¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÐÀî3¶è¤Ë¤âÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤è¤È¡£º£¤¹¤Ç¤ËÀÐÀî3¶è¤Ç¤âÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í¸¢¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶áÆ£»á¤¬Àï¤¦Ç½ÅÐ¤ÎÀÐÀî3¶è¤Ø¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤ëÃæ±ûÀ¯³¦¤Î»×ÏÇ¤¬¸©Æâ¤ÎÌîÅÞÀªÎÏ¤Î·ëÂ«¤Ë¤Ò¤º¤ß¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£