¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÃãÍÕ»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢¹ÈÃã°ûÎÁÇä¾åËÜ¿ôNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü ¹ÈÃã°ûÎÁ»Ô¾ì 2024Ç¯1·î¡Á12·î Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¡Ë¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤«¤é¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤ò¡¢1·î27Æü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÍÅü¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤â½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¾ÃÈñÎÌ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÅß¾ì¤ÏÆÃ¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü ¹ÈÃã¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÈÎÇäµ¬ÌÏ¿ä°Ü¡ÊÍÆÎÌ¥Ù¡¼¥¹¡Ë2019Ç¯1·î¡Á2025Ç¯7·î¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼ÒÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ûÎÁ¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ë¤È²óÅú¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤éÊó½·´¶¤òÆÀ¤¿¤¤·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ê¥¥ê¥óÄ´¤Ù °ûÎÁ¤òÁª¤Öµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½ n¡á5382¡Ê2023Ç¯¡Ë5368¡Ê2024Ç¯¡Ë¡Ë¡£°ìºòÇ¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¹ÈÃã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÃúÅÙÎÉ¤¤¡É¤ä¡ÈË°¤¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡É¤Ê¤ÉÌ£³Ð¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡Ö¥Ç¥£¥ó¥Ö¥éÃãÍÕ¡ÊÁ´ÃãÍÕ¤Î¤¦¤Á20¡ó¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹á¤ê¹â¤¤¹ÈÃã¤Ë¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢´Å¤¹¤®¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Ï¡¢¡È¹ÈÃã¤Î¹¬¤»¤ò¹¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä·ò¹¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¼Ò²ñ¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤½Â¤ß¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥£¥ó¥Ö¥éÃãÍÕ¤òÁ´ÃãÍÕ¤Î¤¦¤Á20¡ó¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡£´Å¤¹¤®¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÌ£³ÐÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹ÈÃã¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¤òÉ½¸½¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï213±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡áhttps://www.kirin.co.jp/softdrink