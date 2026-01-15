¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Î»à·º¡×µÆÃÓ»ö·ï ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î½ðÌ¾¡É¤¬·§ËÜÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¡¡¹ç·×Ìó7ËüÉ®¤Ë
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÁ°¤Ë¡¢ºÆ¿³¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤òÊÛ¸îÃÄ¤¬ÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Î»à·º¡×µÆÃÓ»ö·ï ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î½ðÌ¾¡É¤¬·§ËÜÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¡¡¹ç·×Ìó7ËüÉ®¤Ë
¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢1962Ç¯¤Ë·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ÏÆÃÊÌË¡Äî¤ò¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¡×¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÂ²¤¬ºÆ¿³¡ÊºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏºÛ¤Ï¤³¤ÎºÆ¿³¤Î²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¡¢1·î28Æü¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÁ°¤Ë¡¢1·î15Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ä»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤òµá¤á¤ëºÇ¸å¤Î½ðÌ¾¤ò·§ËÜÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ðÌ¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ìó6ËüÉ®¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î»¿Æ±¤â´Þ¤á¿·¤¿¤ËÌó1ËüÉ®¤Î½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ °ã·û ¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù Á´¹ñ¸¶¹ðÃÄ¶¨µÄ²ñ Ã¨»³·® ²ñÄ¹ ¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Ç»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë°ã·û¤¸¤ã¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ºÛ¤Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ºÆ¿³¤ÎÈâ¤Ï³«¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
