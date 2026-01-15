¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡Û¿·¿Í2Áª¼ê¤¬°ËÀªºê»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡¡¡ÖÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡¡18Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È½êÂ°¤Çº£·î¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤Î39´ü¡¢°¤ÉôÍ¥Èþ¡Ê21¡Ë¤ÈÆû³ÚÊâ¡Ê23¡¢¤Ä¤Å¤é¡Ë¤¬15Æü¡¢°ËÀªºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ç¾¡Ê¤Ò¤¸¡ËÂÙÍº»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡ç¾»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦°ÂÁ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¿Í2¿Í¤ò·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇú²»¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤É¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³èÌö¤·¤Æ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Æû³Ú¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2Áª¼ê¤Ï18Æü¤Î°ËÀªºê³«ºÅ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¡£