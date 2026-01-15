Æü´Ú¼óÇ¾¤Î·ÙÈ÷¡¢ÆàÎÉ¤ÇË¸³²µ¿¤¤¡¡·ý½ÆÍÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢58ºÐÃËºÆÂáÊá
¡¡ÆàÎÉ½ð¤Ï15Æü¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î·ÙÈ÷Ãæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸þ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÆàÎÉ»Ô¡¢Ìµ¿¦ÄÔ°ìÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÃÆ´Ý¤Ê¤É¤ÎÈ¯¼Íµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï14Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢·Ù²üÃæ¤À¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é·ý½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸þ¤±¡¢¿¦Ì³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÀ¾¤ËÌó1¥¥í¡£½ð¤Ï14Æü¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤µ¤ß¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÄÔÍÆµ¿¼Ô¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£