¡È°Â¾å¤¬¤ê¡É¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÏÃÂê¡¦»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¡¢ÀáÌó¤´ÈÓÈäÏª¡ÖÊì¤Ï¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤À¤±¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÀáÌó½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÈÕ¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄ²Ö»Ò¤Î¡È°Â¾å¤¬¤ê¡É¤Ê¼êÎÁÍý
¡¡13ºÐ¤È9ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢·»Äï¤ÎÂç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥«¥ì¡¼Æù¤¸¤ã¤¬¡×¡Ö¤â¤ä¤·¥Ê¥à¥ë¡×¤ä¡¢¡Ö²Ö»Ò¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤è¤ê°Â¤¤¿Æ»ÒÐ§¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢¡È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡É¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÀáÌó¤´ÈÓÈäÏª¡ÖÊì¤Ï¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤À¤±¡×
¡¡14Æü¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¡Ù¡£ÀáÌó¤ÇÆÚ¤ÎºÙÀÚ¤ì¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤ÈÆÚÆù¤À¤±¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÊì¤Ï¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤À¤±¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆù¤è¤êÌîºÚ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡ª¤½¤ó¤ÊÇ¯º¢¤è¤Í¡Á¡×¤È¡¢ÈÕ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÆÚÆù¤Çº£ÅÙºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë