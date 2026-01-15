¡Ú³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¡Û¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¡×²ÈÄÂÂÚÇ¼¤ÎÃË(40¡Ë¡ÈÎ©¤ÁÂà¤¡ÉÍ×ÀÁÃæ¤Ë¼¹¹Ô´±¤é2¿Í»É¤·1¿Í»àË´ ¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤Ã¤¿1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¤Î»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»É¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä
·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ëÃË¡£
¼«Âð¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î³ÎÊÝÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤À¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
15Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁ¤ÇÍè¤¿¼¹¹Ô´±¤¬¼êÂ³¤Ãæ¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¼¹¹Ô´±¤é4¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬±ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡§
¤³¤ì¤·¤«²ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
4¿Í¤Ï°ìÃ¶Ï©¾å¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊñÃú»ý¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ËÌ³¤á¤ëÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤È¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¤ÏÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¡£
¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¡¢¶»¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å »³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
»ö·ï¸½¾ì¤«¤éÌó600mÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Þ¤ÇÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¾ì½ê¤Ç·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡£
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÂÀ¤ê¤Ç¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ÆÁ´¿È¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡£°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê·Ù»¡¤Î¿Í¿ô¡Ë¤Ï¡¢7¿Í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¿Í¡§
¡Ê»ä¤ÎÉô²°¤Ï¡Ë²ÈÄÂ6Ëü2000±ß¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡£
²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¾å¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¼¹¹Ô´±¤é¤ò»É¤·¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë