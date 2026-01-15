¡Ú¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡ß¤Ò¤í¤æ¤ÂÐÃÌ¡Û¡Ö·ù¤ï¤ì¼Ô¡×¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡×¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¤¡¿¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É
2025Ç¯11·î¤«¤é¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤Î¡Ø¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡Ù¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡×¡£¥¦¥§¥ÖÌ¡²è²È¤ÇADHD¤Î¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö¥½¥È¥¬¥ï¡×¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤ëÊýË¡¤ò¤æ¤ë¡Á¤¯¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
Âè2²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥²¥¹¥È¤Ë¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡Ö·ù¤ï¤ì¼Ô¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥É¤Çº¾µ½»Õ¤ÈÆ®¤¤¤¿¤¤
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§Íè·î¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤½¤³¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤Îº¾µ½»Õ¤òº¾µ½¤Ë¤«¤±¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ë²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤Þ¤¿ÆÍÈô¤Ê¡Ä¡Ä¡£¥¤¥ó¥É¤Îº¾µ½»Õ¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·à¾ì·¿º¾µ½¤¬Â¿¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¥¹¤¬É¬Í×¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æµ¶¤Î¹ÔÀ¯¤Î·úÊª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¹â³Û¤Î¥Ñ¥¹¤òÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¹¡¢¹â³Û¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤«¤Ë¤âÌµÍý¤ä¤ê¿½¤·¹þ¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Îº¾µ½¤Ë¤¢¤¨¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡ÖÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¤Þ¤º¡¢¤´¤Ä¤¤¿Ë¤¬À¸¤¨¤¿¸ª¥Ñ¥Ã¥É¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤¹¤´¤¤¥¤¥ä¤Ê²»¤¬¤¹¤ëÅ«¤ò¿á¤¯¡£¤³¤ì¤âÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥ä¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î²»¤òÊ¹¤«¤»¤Æº¾µ½»Õ¤Îº²¤ò¼å¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤ÀÐ¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤ë¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¶â¤òÊ§¤¦¤«¤Î¾¡Éé¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§3ÆüÌÜ¤¯¤é¤¤¤ÇÌëÃæ½±¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£º¾µ½¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÈ¾¥°¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉáÄÌ¤Ë¿²¹þ¤ß½±¤ï¤ì¤ë¤È¤«¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¥Ò¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥¦¥§¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ËèÈÕ½É¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤Í¡© ¤¢¤È°ì±þ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥¬¥¿¥¤¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤È¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬¥Ø¥Ó¤ò»È¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢·ë¹½Àï¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Ò¤í¤æ¤¡§ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï3²ó¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½ÁêÀÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤â²õ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¥¤¥ó¥É¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ªÊ¢²õ¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÊÕ¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡§½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢À¸¿å¤â¥¬¥ó¥¬¥ó°û¤ó¤Ç¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é°Æ¤ÎÄê¤ªÊ¢²¼¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¤¥ó¥É¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡£´ðËÜÅª¤Ë²Ð¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²°ÂæÈÓ¤Ç¤âËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ë²è¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ºÙ¶Ý¤ä´óÀ¸Ãî¤¬æêÌç¤äÇ¢Æ»¤«¤éÆþ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¤Ç¤âÁ´°÷Æþ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢¥¬¥ó¥¸¥¹Àî¤Ë¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë±ÇÁü¤Ã¤ÆÊÌ¤ËÄÁ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢Î¹¹ÔºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¤ÇÀ¸¤¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§Á°²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡¢ËÍ¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¿ÍË¾¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ä¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¤Ê¤é¿ÍË¾¤¬É¬Í×¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤·¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³ä¤È¡È¤³¤Ã¤ÁÂ¦¡É¤Î¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤âËÍ¤È¤«¤ä¤·¤í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ù¤ï¤ì´·¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§ËÍ¤Ïº£¤Ç¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦±ê¾å¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¶¯¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§±ê¾å¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤ÏÇ³¤¨¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¤À®Ç¯¤Ç¥¿¥Ð¥³¤â¼ò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³Ê¸¶ç¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤ä¤Ã¤¿¤éÂç±ê¾å¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¤Þ¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§ÉÔÎÑ¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÃ¡¤«¤ì¤ë¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤À¤«¤é¤Þ¤¢¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö¥½¥È¥¬¥ï¡×¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆÀ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢½½Âå¤Î¤È¤¤ËSNS¤¬¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡£¼÷»Ê¥Ú¥í¥Ú¥í¤È¤«¤·¤ÆÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤Ã¤Á·Ï¤Ç±ê¾å¤·¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¼÷»Ê¥Ú¥í¥Ú¥í¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶á¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¤Î»®¤Ë¥¾¥¤¥É¤ò¾è¤»¤ÆÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥â¥¹¥é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¾¥¤¥É¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤¿¤é¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¼è¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§1»®800±ß¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹â¤¤»®¤Ë¾è¤»¤¿¡©
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¤¤¤ä¤¡³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÏÃ¤â¡¢ËÍ¤¬¸À¤¨¤Ð¡Ö¤ä¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤ÇºÑ¤à¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤éÂç±ê¾å¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¥¾¥¤¥É¤Ã¤Æ»þÅÀ¤Ç¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢º£¤Ê¤é¥é¥Ö¥Ö¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¤Ë¤¤¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ï±ê¾å¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¢Âì¹Ô¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ç³°¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤«Âì¹Ô¤È¤«¡×¡£¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÍî¤Á¤¿¤é»à¤Ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤ò¡¢¡ÖÉ³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦ÍýÀ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¡£ËÍ¤Ï¤³¤Îºî¶È¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤éÉáÄÌ¤ËÈô¤Ù¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜÇ½¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÇµÕ¤ËÉÝ¤¤¤è¤Í¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤È¤«Êâ¤¤¤Æ¤Æ¤âÃí°Õ»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Ã¤ÈÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Âì¹Ô¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡§2²ó¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤Ê¡£½©¤Î»³±ü¤Ç¡¢µ¤²¹5¡î¡¢¿å²¹¤¬2¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¯¤Æ¡£ËÍ¤é¤Ï¤Ö¤ë¤Ö¤ë¿Ì¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»³Éú¤Î¿Í¤¬Á´Á³Ä»È©Î©¤¿¤Ê¤¤¤Î¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¢¿ÍÂÎ¤Ã¤Æ´Ä¶¤Ë´·¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤«Âì¹Ô¤È¤«¿§¡¹·Ð¸³¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³¤³°¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¤³°¤Î¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢Æî¶Ë¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤È¤«¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤ÎÊý¤¬ÉÝ¤¤¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö³¤³°¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁ´Á³Âç¾æÉ×¡£ËÍ¤Ï°ÊÁ°¡¢Êì¿Æ¤È¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é°ì¿ÍÎ¥¤ì¤Æ¸ø±à¤ÇÃÎ¤é¤ó¤ª¤Ã¤µ¤ó¤È¾´ýÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¤¹¤²¤¨±ø¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¤½¤ì¤â¤¦¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¿Í¿¿¤ÃÀÄ¤Ç¤·¤ç¡£¤«¤Ê¤êÌÂÏÇ¤Ê¥Ä¥¢¡¼µÒ¤À¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§³¤³°¤ÇÉÝ¤¤·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥«¥¸¥Î¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¾¡¤Ã¤¿µ¢¤ê¤È¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¹õ¿Í2¿Í¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤éµÕ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥Ø¥í¡¼¡ª ¥¢¥¤¥à¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡£¥«¥á¥é¥«¥á¥é¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥«¥á¥é²ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡§¸þ¤³¤¦¤â¡Ö¤³¤¤¤Ä´í¤Í¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ËÍ´ðËÜÅª¤Ë¶â»ý¤Á¤½¤¦¤Ê³Ê¹¥¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¤Ã¤¿¤Í¤¨³Ê¹¥¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î°ÂÁ´ºö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡§°ÂÁ´¤Ê³¤³°Î¹¹Ô¤Î¿´ÆÀ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢·ÐÈñ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤Î¡Ø¼Ò²ñ¤Î¥½¥È¥¬¥ï¡Ù¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®Ãæ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
