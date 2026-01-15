¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¤Î¿·ºî¡¢BEAMS¤Î50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹½À®¤¹¤ë¡ÖKSK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEAMS¡×¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£2·î6Æü¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢²Á³Ê¤Ï44Ëü±ß¡¢¹ñÆâ¸ÂÄê300ËÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¸÷¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤È·¿ÂÇÊ¸ÍÍ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë
¡Ö¡ã¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¡äKSK BEAMS 50¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÊSDKA025¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê°Õ¾¢¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢BEAMS¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È¸÷¤êµ±¤¯¡É¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¡£
¡ã¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¡äKSK BEAMS 50¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÊSDKA025¡Ë
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¸÷¤ÎÉ½¸½¤ò°Õ¼±¤·¤¿·¿ÂÇÊ¸ÍÍ¤ò²Ã¤¨¡¢Ê¸»úÈÄ¤ÎÉ½ÌÌ¤ÏÂ¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡£¸÷¤Î³ÑÅÙ¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥º¾õ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î¥í¥´¤È¿Ë¤¬±Ç¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤¬Êü¼Í¾õ¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»ë³Ð¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¡£¥¨¥Ã¥¸¤ÎºÝÎ©¤Ä¡ÖKSK¡×¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÂ¤·Á¤òÆ§½±¡£Â¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î¥±¡¼¥¹¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤È±¢±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖBEAMS Limited Edition¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¼«Æ°´¬¤¡Ê¼ê´¬¤Ä¤¡Ëµ¡³£¼°¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼6L35¡×¤Ï¡¢¥»¥¤¥³¡¼¤Î¸½¹Ôµ¡¼ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇö·¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ÏÌó45»þ´Ö¤À¡£
¡ûBEAMS¤Î50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¹ñ»ºµ¡³£¼°¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¤Ï1961Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢1960Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ»ºµ¡³£¼°ÏÓ»þ·×¤Î¿Ê²½¤ò¸£°ú¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è°Ê¹ß¡¢ÀºåÌ¤Ê»Å¾å¤²¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸½Âå¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Éý¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢BEAMS¤Î50¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤ò»þ·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅê±Æ¤·¤¿µÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥±¡¼¥¹¡¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§·Â38.6mm¡ß¸ü¤µ10.7mm
É÷ËÉ¡§¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡ÊÆâÌÌÌµÈ¿¼Í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§Æü¾ïÀ¸³èÍÑ¶¯²½ËÉ¿å¡Ê5µ¤°µ¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤¡Ê¼ê´¬¤Ä¤¡Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼6L35¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§Ìó45»þ´Ö
