ËèÇ¯¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ò1Ëü±ßÊ¬¡×¤òÇã¤¦É×¡£»ä¤Ï¡ÖNISA¤Ë²ó¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÖÌ´¤òÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Î°ì¸À¡£²È·×¤¬¸·¤·¤¤¤Ê¤«Êõ¤¯¤¸Âå¤ÏµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¤½ÐÈñ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Êõ¤¯¤¸Âå¤Ï¡Ö¸ä³ÚÈñ¡×¡¡²È·×¤¬¸·¤·¤¤¤È¤¤Î¹Í¤¨Êý
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Êõ¤¯¤¸Âå¤¬¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë½ÐÈñ¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¶â³Û¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¡Ö²È·×¤¬ÀÖ»ú¤«¡×¡Ö¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤º¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ë¸Â¤é¤º¸ä³ÚÈñ¤Ï¸«Ä¾¤·ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Ä¾¶á¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞ¤Ê½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¤ëºÇÄã¸Â¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯³Û¤Î¸ä³Ú¤Ï»Ä¤·¤¿¤Û¤¦¤¬²È·×´ÉÍý¤¬Â³¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÅê»ñ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÏÇã¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤ÊÌá¤ê¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¸ä³Ú¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²È·×¤Î¶¦Æ±Èñ¡×¤«¤éÌµ¾ò·ï¤Ë½Ð¤¹¤è¤ê¡¢¡ÖÉ×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤ÏÈ¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î¸ä³ÚÏÈ¡×¤Ê¤É¡¢ÏÈ¤ò·è¤á¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬Ùæ¤á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¤Û¤É¡¢Û£Ëæ¤Ê½ÐÈñ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ë²½¤ÏÀáÌó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ò¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¡¡ÅöÁª³ÎÎ¨¤ÈÊ¿¶Ñ¤ÎÌá¤ê
Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð1Åù¤¬²¯Ã±°Ì¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Ç¯Ëö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²È·×¤¬¸·¤·¤¤¤È¤¤ÏÌ´¤ÎÃÍÃÊ¤ò°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤â¿ô»ú¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤ÏÅö¤¿¤ê¤Î¼ïÎà¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¯³Û¤Ç¤âÅö¤¿¤ë¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â³ÛÅö¤»¤ó¤Ï³ÎÎ¨¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£1Ëü±ßÊ¬¤Ï¡¢1Ëç300±ß¤Ê¤éÌó33Ëç¡£1²ó¤Ç¸«¤ì¤Ð¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯Â³¤±¤ì¤Ð10Ç¯¤Ç10Ëü±ß¡¢20Ç¯¤Ç20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤éÂç¤¤¤¡×°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅö¤¿¤é¤Ê¤¤Ç¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç²È·×¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÎÌá¤ê¤Ç¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ï»²²Ã¼ÔÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Çã¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¿¶Ñ¤ÇÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ç¸«¤ì¤Ð¡Ö´üÂÔ¤·¤ÆÁý¤ä¤¹»Ù½Ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±³Ú¤·¤à»Ù½Ð¡×¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤òÊ¢Íî¤Á¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡ÖÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¡á²È·×²þÁ±¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ä³Ú¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Â¾¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ°·¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÏÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀÇ¶â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤ËÊõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¶â¤ÏÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤°·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¤»¤ó¶â¤òÃ¯¤«¤ËÊ¬¤±¤ë¤È¡¢Â£Í¿¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¿Æ¤Ë¤âÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¶â³Û¤äÅÏ¤·Êý¤Ç°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î´î¤Ó¤¬¼êÂ³¤¤ÎÉÔ°Â¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤½àÈ÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NISA¤Ë²ó¤¹¤È²¿¤¬°ã¤¦¡© ¡ÖÌ´¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¹©É×
NISA¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¶â¤ò°é¤Æ¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÍø±×¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡¢NISA¸ýºÂÆâ¤ÎÍø±×¤ÏÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤Û¤É¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÊõ¤¯¤¸¤«NISA¤«¡×¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Êõ¤¯¤¸¤ÏÅö¤¿¤ë¤«³°¤ì¤ë¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢NISA¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Ï´üÂÔÃÍ¤¬Äã¤¤¤«¤éÌµÂÌ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¡È³Ú¤·¤ß¡É¤ä¡Èµ¤»ý¤Á¡É¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡ÖÇã¤¤Êý¤ò²È·×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡ÖÆ±³Û¤òNISA¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¡×¤È·è¤á¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÌ´¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ±»þ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ÏÉ×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤«¤é¡×¡Ö²È·×¤¬¸·¤·¤¤Ç¯¤Ï3000±ß¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢¾å¸Â¤ò·è¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢²È·×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¥ëー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö1Ëü±ß¤òNISA¤Ë²ó¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÇ¯1Ëü±ß¤ò20Ç¯¡¢Ç¯3%¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È27Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾Äê¤ÎÎã¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£Êõ¤¯¤¸¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈ÷¤¨¤âÁý¤ä¤»¤ë¤Ê¤é¡¢²ÈÄí¤Î°Â¿´´¶¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÊõ¤¯¤¸¤¬¥À¥á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¡¢Çã¤¤Êý¤ò¹©É×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î³Ú¤·¤ß¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤âº£¤ÏËè·î¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬¤¤Ä¤¤¤«¤é¡¢¾å¸Â¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃåÃÏÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²È·×¤¬¸·¤·¤¤¤Ê¤é¡ÖµöÍÆ¤¹¤ë¾ò·ï¡×¤ò·è¤á¤è¤¦
Êõ¤¯¤¸Âå¤Ï¡¢²È·×¤¬¸·¤·¤¤¤Û¤É¤¿¤À¤Î1Ëü±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¼¥í¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀµ²ò¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ä³Ú¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢À¸³èÈñ¤ÈºÇÄã¸Â¤ÎÈ÷¤¨¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡¢ÏÈ¡Ê¤ª¾®¸¯¤¤¡¦¸ä³ÚÈñ¡Ë¤ò·è¤á¤ë¡¢É×ÉØ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤Î³Ú¤·¤ß¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²È·×¤âµ¤»ý¤Á¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー