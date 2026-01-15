¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡×2026Ç¯¤Ï·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬Áª½Ð¡ª¶¥µ»¼ÔÉ½¾´°Ñ°÷²ñ¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´µÚ¤ÓÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï³ºÅö¼Ô¤Ê¤·
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¡×¤ò³«ºÅ¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´°Ñ°÷²ñ¡¦¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤«¤é·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬¿·¤¿¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï223Ì¾¡£
¡¡·ª»³»á¤Ï84Ç¯¤ËÅìµþ³Ø·ÝÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£89Ç¯¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£12Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò13Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¡¢ÅêÂÇ¡ÉÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¸å¡¢21Ç¯¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢23Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò3Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶¥µ»¼ÔÉ½¾´°Ñ°÷²ñ¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´µÚ¤ÓÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï¡¢ÅöÁª¤ËÉ¬Í×¤ÊÆÀÉ¼¿ô¤òËþ¤¿¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£