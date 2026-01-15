¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×milet¡¢¿·¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡È»ü°¦¡É
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü(16Æü¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï FRIDAY ANIME NIGHTËè½µ¶âÍË23:00¡Á)¤Ç¤â¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤Â³¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ëmilet¡£Âè1´üÊüÁ÷¸å¤âÅ¸¼¨²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸¶ºî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡È¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¡É¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆÏ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«!¡×¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¤Û¤É¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤Ë¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖAnytime Anywhere¡×¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â»Ù¤¨¤ë¶¯¤¤°¦¡É¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥Ò¥ó¥á¥ëÌò¡¦²¬ËÜ¿®É§¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿´¶¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¡¢²Î¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Êmilet¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡£
¡û¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù2´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ·èÄê¤ÇÎÞ¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Ç¤â¡¢Âè1´ü¤«¤é°ú¤Â³¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£milet¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¸¶ºî¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè2´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè1´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âè1´ü¤â³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥ê¥¢¥¿¥¤ÁÈ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¶ºî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2´ü¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«!¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡¢´¶Æ°¤Ç¿Ì¤¨¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×¤òÇÒÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖAnytime Anywhere¡×¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAnytime Anywhere¡×¤Ï¡È¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖThe Story of Us¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÆâÂ¦¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡¢²Î¤ÇÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò»×¤¦¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Á´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤¯¼«Á³¤ÈÀ©ºî¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬Îø°¦Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¿´¤ÎÄì¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î´¶¾ð¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÁ°¡¢¥Ò¥ó¥á¥ëÌò¤Î²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢Á´Éô¥»¥ê¥Õ¤Î¸å¤Ë»ü°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡È°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡É¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»ü°¦¤¬¤È¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò²Î¤Ë¤âºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ò¥ó¥á¥ë¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
»×¤¤¤¬¤³¤â¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥ÞÍÑ¤Î¥Ç¥â¶Ê¤¬¡¢6¡¢7¶Ê¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«? ¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¤â¤·ËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¤Ê¤é¡½¡½¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î1¶Ê¤¬º£²ó¤Î¡ÖThe Story of Us¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ÁÌä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëmilet¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·ºîÃæ¤ÎËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ÎËâË¡¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í! ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÉþ¤Î±ø¤ì¤òåºÎï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÍî¤È¤¹ËâË¡¡×! ¤³¤ì¤Ï¸½Âå¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ËâË¡¤Ç¤¹¤è¤Í!
¡½¡½ÀöÂõµ¡¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê²È»ö¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀöÂõ¤Û¤É´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ!»ä¤Ï¤½¤ì¤¬Çº¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ï¤¤¤¤ËâË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í! ËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û°¦¸¤¡¦¥¸¥ã¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ë
¡½¡½¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Û¤É¹ø¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¿Í´Ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯Î¹¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£milet¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡¢¿·¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¥¸¥ã¥ó¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¤¤Î¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹! ¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë·òµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤·¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¤·¡Ä¡Ä¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¥¸¥ã¥ó¤¯¤ó!¡×¤È¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÏÍý²ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£milet
2019Ç¯¤Ë1st EP¡Öinside you¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè71²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÂæËÌ¤Ç¼«¿È½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×¤òÃ´Åö¡£2·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
