Î©·û¡õ¸øÌÀ¿·ÅÞ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÎ¬¾Î¡×¸õÊä¤ËÃíÌÜ¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î·ü°Æ...¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×É¼¤Î°ÄÊ¬¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬2025Ç¯1·î15Æü¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÅÞÌ¾¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤È¤¤¤¦Æ±¤¸Î¬¾Î¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢É¼¤Î°ÄÊ¬¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¡¢¾ðÀª¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤«SNS¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×É¼¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Áí¼è¤ê¡©
19Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Î©·û¤¬¡Ö¤ê¤Ã¤±¤ó¡×¡¢¹ñÌ±¤¬¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤ÈÊÌ¡¹¤ÎÎ¬¾Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬21Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢Î¾ÅÞ¤¬¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤È¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î°ÄÊ¬É¼¤¬È¯À¸¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÉ¼¤Ï362Ëü6320É¼¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Î©·û¤Ë295Ëü8201.722É¼¡¢¹ñÌ±¤Ë66Ëü8116.241É¼¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤¿¡£
25Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¡¢Î©·û¤È¹ñÌ±¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤ÇÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤Î¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×É¼¤Ï¹ñÌ±¤¬Áí¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï26Ç¯1·î15Æü¤ÎÀÆÆ£»á¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¡¢¿·ÅÞ¤ÎÅÞÌ¾¤ÏÍâ16Æü¤´¤í¤Ë·è¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×¤Î°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ±¼çÅÞÉ¼¤ò¹ñÌ±¤¬Áí¼è¤ê¡©¡×¡Ö¡ØÌ±¼çÅÞ¡ÙÉ¼¤ÏÁ´¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÉ¼¡©¡×¡Ö°ÄÊ¬¤µ¤ì¤º¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö°ÄÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅÞÌ¾¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÞÌ¾¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×¤Î°Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÎ¬¾Î¤ÏÃæ³×ÅÞ¤Ç·è¤Þ¤ê¡×¡ÖÃæ³×¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¡×¡ÖÎ¬¾Î¤ÏÃæ³×ÅÞ¤«¤Ê¡©ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡×¡ÖÃæ³×ÇÉ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤¬²á·ãÇÉ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÁÈ¿¥¡ÖÃæ³ËÇÉ¡×¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£