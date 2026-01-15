¡ÖÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ë·É°Õ¤¬¤Ê¤¤¡×Ìµ½êÂ°¡¦»ûÅÄÀÅµÄ°÷¡¡Áªµó¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤«¤é»Ù±ç¤â¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤¬ÊªµÄ¡ÄºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡ÈÍ½Ãû¡É¤â
1·î15Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤Î»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¡Ê50¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£»²±¡¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¼«Ì±ÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç119µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ûÅÄ»á¤¬²ñÇÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤Þ¤Ç»Ä¤ê5µÄÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
»º·Ð¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ûÅÄ»á¤Î²ñÇÉÆþ¤ê¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤é¼«Ì±Â¦¤¬ÂÇ¿Ç¡£²ñÇÉÆþ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ûÅÄ»á¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤À¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö¤ä¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤À¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¸õÊä¤Î±þ±ç¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß2´üÌÜ¤Î»ûÅÄ»á¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ûÅÄ»á¤Ï¡Ç19Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¼«Ì±¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¡£¡Ç25Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î²ñÇÉ¤Ë¤âÂ°¤µ¤ºÌµ½êÂ°¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¼«Ì±²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤äÆ±Àº§¤Ë»¿À®¡¢9¾ò²þ·û¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½À¯¸¢¤ÈÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¼«¿È¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¿Æ¤Î»ö¾ð¤Ç·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¿Í¡£»Ò¤É¤â¤Î´ØÏ¢¤ÎÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ì±¤ÎÀª¤¤¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Áªµó¤Ç¤Ï¡ÈÈ¿¼«Ì±¡É¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢È¿È¯¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¡¢X¤Ç¤Ï»ûÅÄ»á¤Î¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÌîÅÞ¢ª¼«Ì±ÅÞ¤¬1ÈÖ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤À¯¼£²È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¸ü´éÌµÃÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Ê¡£²¿¤è¤ê»Ù±ç¼Ô¤äÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤À¤è¤Í¡Õ
¡Ô¤¤¤ä¤¢¡Ä¡£½©ÅÄ¤ÎÎ©·ûÌîÅÞ¤ä¡¢¼«Ê¬¤ËÅêÉ¼¤·¤¿½©ÅÄ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡Ä¤È¡£2025Ç¯7·î20Æü¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¡Ô¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤òÇË¤Ã¤ÆÅöÁª¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×ÅêÉ¼¤·¤¿¤Ã¤ÆÍ¸¢¼ÔÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¡¤³¤ÎÊý¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤è¤Í¡Õ
¤µ¤é¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤Î´ß¿¿µª»Ò»²±¡µÄ°÷¡Ê49¡Ë¤â15Æü¸á¸å¤ËX¤Ç¡ÔÌîÅÞ¤ËÁêÅö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÅê¹Æ¡£¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ç¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»ûÅÄ»á¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏºòÇ¯¤Ë¡ÈÍ½Ãû¡É¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò¾å²ó¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤ª¤é¤º¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ûÅÄ»á¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤«¤é¹â»Ô»á»Ù»ý¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆóÅÙ¤ÎÁªµó¤ÇÌîÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬°ìÉô¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÅÄ»á¤Ï¸å¤ËX¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ò¡È¶ì¼ê¡É¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈËÜµ¤¤Ç½÷À¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡É¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ç20Ç¯¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤â»ûÅÄ»á¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÉûÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î°ËÆ£¹§·Ã»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÄ¥¼«ÂÎ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ñÇÉÆþ¤ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂª¤¨¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÈÆÃ¤Ë¶Ã¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢»ûÅÄ»á¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£