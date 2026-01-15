ÃæÅÄæÆ»á¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î·ª»³»á¤ò¼êµ¤Ç½ËÊ¡¡ÖÌîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×ÇØÃæÄÉ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¡ºòÇ¯¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê£¶£´¡Ë¤Ë¡¢½ËÊ¡¤Î¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾¯Ç¯ÌîµåÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·ª»³»á¤Î»ÑÀª¤Ë¡Ö¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÌ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ÎÂç¤ÊÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡·ª»³´ÆÆÄ¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤´ÆÆÄ¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¡¢¡Ö²¶¤ÏæÆ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¡£æÆ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÉÔÄ´¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é´ÆÆÄ¼¼¤Ë¡Ö£²·³¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë³°¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áª¼êÂ¦¤Î°Õ¸«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤À¤á¤À¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÏ¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë»þ¤â¡ÖæÆ¤¬º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÌîµå¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú¢¨£±¡Û¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¼¤á¤¿¤é¥À¥á¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹¤¯¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï·ª»³¤µ¤ó¤ÈÅö»þ¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¡£¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤é¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢º£¤âÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¦¤Î¤â¡¢·ª»³¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÌ´¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡Ú¢¨£²¡Û¡£ÇÀ¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡·ª»³´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç·ª»³´ÆÆÄ¤¬Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ú¢¨£±¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àºßÀÒ»þ¤Î£²£±Ç¯£¸·î¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¡£Ìµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£
¡¡¡Ú¢¨£²¡Û·ª»³»á¤Ï¾¯Ç¯ÌîµåÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢£²£°£°£²Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»·ª»³Ä®¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¾ì¡Ö·ª¤Î¼ù¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë£±£¹£¸£¹Ç¯£´·î£²£²Æü¡¢¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£¶ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï½Õ²Æ£³ÅÙ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Åö»þ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ë¹â¹»ÄÌ»»£¸£·ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡££²£°£°£·Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££±£´¡¢£±£¶¡¢£²£°Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡££±£³¡¢£±£·Ç¯¤Î£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡££²£±Ç¯£¸·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡££²£³Ç¯£±£±·î¤Ëµð¿Í¤È¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÇË´þ¤·ÂàÃÄ¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤ËÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£µÇ¯£¸·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£ÄÌ»»£±£·£¸£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£¸ÎÒ¡¢£³£°£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£¸£·ÂÇÅÀ¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡££±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£