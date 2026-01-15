¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÇÇã¤¨¤ë¥ß¥Ë¥«ー¤Ë¡ÖHKS ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª µþ¾¦¥ß¥Ë¥«ー&¥Ö¥Ã¥¯Âè25ÃÆ¤Ï1·î17ÆüÈ¯Çä¡Ú¥¯¥ë¥Þ¤È¥Û¥Óー¡Û
¡ÖHKS SKYLINE GT-R Gr.A 1993¡×¥ß¥Ë¥«ー¤Î¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¾õÂÖ
¥°¥ëー¥×A¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀHKS¥Þ¥·¥ó¤ò¾¦ÉÊ²½
90Ç¯Âå¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Äー¥ê¥ó¥°¥«ーÁª¼ê¸¢¡ÊJTC¡Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤¬¡¢¡ÖHKS ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R¡×¤À¡£¤½¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬¡¢¥ß¥Ë¥«ー¤È¾®ºý»Ò¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖKYOSHO MINI CAR & BOOK¡×¥·¥êー¥ºÂè25ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖKYOSHO MINI CAR & BOOK¡×¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤1/64¥¹¥±ー¥ë¥ß¥Ë¥«ー¤È¡¢¥«ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë²òÀâ½ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥Û¥Óー¡õ¥«ー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£¾®ºý»Ò¤ÏA4¥«¥éーÁ´16¥Úー¥¸¹½À®¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤Î²òÀâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤äÇØ·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡×¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¥â¥Ç¥ë²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢R32·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R¡£JTC¤ÇGT-R¤¬ÌµÅ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢HKS¤Ï¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò³«È¯¥Þ¥·¥ó¤Ç¥ïー¥¯¥¹Àª¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¡ÈºÇ¶¯¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥¿ー¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â1993Ç¯¤ÎJTCÂè3ÀïSUGO¤Çµó¤²¤¿½éÍ¥¾¡¤Ï¡¢HKS¤ÎÌ¾¤ò¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä»Ë¤Ë¹ï¤àÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î1993Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ò¥°¥ëー¥×A»ÅÍÍ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡ÖHKS ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó GT-R¡×¤¬¡¢º£²ó¥ß¥Ë¥«ー¤È¤·¤ÆÁÉ¤Ã¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¥Äー¥ê¥ó¥°¥«ーÁª¼ê¸¢ ¥°¥ëー¥×A SUGO 300km¡Ê1993Ç¯¡Ë¤Ç¥¦¥£¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤¿HKS ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R
¥ß¥Ë¥«ー¤Ç¤Ï¥«¥â¥Õ¥éÊÁ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¥®¥ß¥Ã¥¯¤âÅëºÜ
HKS ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤Î¥ß¥Ë¥«ー¤Ç¤Ï¡¢1/64¥¹¥±ー¥ë¤Ê¤¬¤éÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥åÊÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÎà¤òºÙÌ©¤ËºÆ¸½¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥¨¥¢¥í¤³¤½¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×A¼ÖÎ¾¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Þ¥Õ¥éー¡¢¼¼ÆâÉ½¸½¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡ÖMOTN¡Ê¥â¥È¥ó¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÅëºÜ¤À¡£ÊÌÇä¤ê¤ÎÀìÍÑLED¥Ùー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂÅÙ¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
KYOSHO MINI CAR & BOOK Âè25ÃÆ ÉÕÂ°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸
ÉÕÂ°¤Î¾®ºý»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤ò·Ð¤ÆÅö»þ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿HKS ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¡¢¼ÖÎ¾³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¡Ö¥°¥ëー¥×A¡¦29Àï29¾¡¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¤ä¡¢HKS¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤¬Ì²¤ëÈëÂ¢¥¬¥ìー¥¸¤Ø¤ÎÀøÆþ¼èºà¡¢¸½HKS¼ÒÄ¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÇ»¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î°ìºý¤Ï¡¢90Ç¯Âå¥Äー¥ê¥ó¥°¥«ー»þÂå¤ÎÇ®µ¤¤ä¡¢HKS¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£GT-R¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ìー¥¹»Ë¤ä¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°Ê¸²½¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤â¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
KYOSHO MINI CAR & BOOK Âè25ÃÆ¡ÖHKS SKYLINE GT-R Gr.A 1993¡×
INFORMATION
µþ¾¦¥ß¥Ë¥«ー¡õ¥Ö¥Ã¥¯ No.25¡ÖHKS SKYLINE GT-R Gr.A 1993¡×
ÆâÍÆ¡§1/64¥¹¥±ー¥ë ¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¡Ê¥é¥¤¥ÈÁÈ¹þºÑ¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÂæºÂ¡Ê¥°¥êー¥ó¡Ë¡¢²òÀâ½ñ¡ÊA4¥«¥éーÁ´16¥Úー¥¸¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡Ê¼è°·Å¹ÊÞ¤ÏWeb¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¡Ë
²Á³Ê¡§4950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ùー¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊÌÇä¤ê
https://dc.kyosho.com/ja/kyosho-minicar-book25