¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¡×¡È·úÃÛ³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡É ·úÃÛ²È¡¦»³ËÜÍý¸²¤µ¤ó²ñ¸«¡¡Í¥¤ì¤¿ÅÔ»Ô³«È¯¸ì¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀÐÌýÍø¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡£¤½¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Çº£¡¢ÆüËÜ¿Í·úÃÛ²È¤¬¸¶Ìý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤»¤ë¡¢ÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï?
·úÃÛ²È¡¡»³ËÜÍý¸²¤µ¤ó
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½»¤à¿Í¤¿¤Á¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤ª¤È¤È¤·¡¢¡Ö·úÃÛ³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·úÃÛ²È¤Î»³ËÜÍý¸²¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÅÔ»Ô³«È¯¤ò½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤½¤ì¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÅÔ»Ô³«È¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¡¦¥«¥é¥«¥¹¤Ç¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éË¬Ìä¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¶Ìý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¹ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¡Ö¥³¥à¡¼¥Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½ÃÏ¤ÎÃÏ°è¶¦Æ±ÂÎ¤È¤È¤â¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¸¶Ìý¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ñ¸÷¶È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡£
·úÃÛ²È¡¡»³ËÜÍý¸²¤µ¤ó
¡Öº£¥«¥é¥«¥¹¤Ï¤½¤ì¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¥«¥é¥«¥¹¤Î¿Í¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶âÌÙ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½»Âð¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤°µ¡²ñ¤ò¡¢·úÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Äó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºÆ³«È¯¤¬¤â¤·¤Ç¤¤¿¤é¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎºÆ³«È¯¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë½ÐÍè¤ë¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢½»Ì±¤È¤È¤â¤ËÅÔ»Ô³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£