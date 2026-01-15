£É¥«¥Ã¥×Èþ½÷¤¬¡Ö¡Ö¼ê¥Ö¥é¥Þ¥·¥Þ¥·¡ª¡×¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥È¤¬¤¯¤Ã¤¤ê
½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øsabra¡ÙÂè6¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û149¥»¥ó¥Á¡¢I¥«¥Ã¥×¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î¥Ü¥Ç¥£¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó
Å·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ê¥Ö¥é¥Þ¥·¥Þ¥·¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò¼ê¤Ç¤®¤å¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤¿ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ó´Ý¥Ð¥¹¥È¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
É½»æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃåÊª¤ò½ù¡¹¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¡¢I ¥«¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¡¢°Ë¿¥¤¤¤ª¤µ¤ó¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¡¢¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢²ÖºéÉö¹á¤µ¤ó¡¢ÇÈºêÅ··ë¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢°Ë´Ø¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÍ¥¹á¤µ¤ó¡¢°«ÄÝ¤¦¤¿¤µ¤ó¡¢ÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¡¢ºùÌÚÈþ½ï¤µ¤ó¡¢ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢ÀîÂ¼¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁíÀª16¿Í¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢º£¹æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤¢¤Þ¤¡¦¤¸¤å¤ó¡¡1995Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹149cm¡¢£Â95£×59£È93¡¡2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¸ø¼°X¡¡@jun_amaki¡¡¸ø¼°Instagram¡¡@jun.amaki