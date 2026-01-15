¥Û¥ó¥ÀºÇ¿··¿¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¡È³ÑÌÜ4Åô»ÅÍÍ¡É½é¸ø³«¡ª ¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡õµì¼Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥ì¥¾¥Í¡¼¥¿¡¼¡×¡ª ÌÚÌÜÉ÷¥Ñ¥Í¥ë¤â¥¤¥¤¡Ö¿·¥À¥à¥É¥â¥Ç¥ë¡×ÅÐ¾ì
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é³«Ëë¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¡ÖDAMD¡×¤Ï¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡DAMD¡Ê¥À¥à¥É¡Ë¤Ï1982Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥»¥À¥ó¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¸þ¤±¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖVIP·Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¼Ö¼ï¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤â³«È¯¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿»°É©¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó VIII¡×¤Ï2003Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¿Í¸øµé¤ÎÅÐ¾ì¼Ö¼ï¤È¤·¤Æº£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2020Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ï¥¹¥º¥¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¸þ¤±¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤òÅêÆþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë²û¸Å¼çµÁ¤Ë½ª¤ï¤é¤º¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤Ï³¤³°¤«¤é¤â¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡DAMD¤ÏÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¬¥ì¡¼¥¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¡¢¤½¤³¤Ç4Âæ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖRESONATOR¡Ê¥ì¥¾¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸½¹Ô·¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥®¥¿¡¼¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤«¤éÌ¾Á°¤ò¼è¤Ã¤¿¡ÖRESONATOR¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¡¢¥À¥à¥É¤Î±Ä¶È´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë±ÊµÈ¹äÂç»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡RESONATOR¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³ÑÌÜ4Åô¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä³Ê»Ò·Á¾õ¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¤½¤·¤ÆµÕ¥¹¥é¥ó¥È¤Î¥Î¡¼¥º¤¬¥¯¥é¥·¥«¥ë¤«¤ÄÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ê¥ë¤È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï°ìÂÎ¤ÇÀß·×¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë·Á¾õ¤Ê¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÉôÊ¬¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ä³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤âÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤òÁË³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥¹¥¿¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î½ãÀµ¿§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¡¼¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥ÕÁ°Ã¼¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç·¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÅô²ÐÁõÈ÷¡Ö¥Ç¥å¡¼¥ê¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¡×¤òÁõÃå¡¢¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥ó¤ÇÏ¢Æ°¤·¤ÆÅÀÅô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¢¥á¼Ö¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î±é½Ð¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÏIPFÀ½¤Î¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤ä¼Ö¸¡Å¬¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÀþ¤âA¥Ô¥é¡¼¤È¥ë¡¼¥Õ¤Î·ä´Ö¤òÇç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡RESONATOR¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥å¡¼¥ê¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡DAMD¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿·¼Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¸þ¤±¤Î¥Ñ¡¼¥ÄÈÎÇä¡¦¼è¤êÉÕ¤±¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë¹½Â¤ÊÑ¹¹¤òÉÔÍ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀß·×¤Ê¤¿¤á¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡DAMD¤ÏRESONATOR¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£