¡Ö²ñÄ¹¤ÎÂç¹ëÅ¡¡×¤Ç¤Î°ÛÊÑ¤Ë¡Ä
¡¡Àè·îÎ¥º§¤òÈ¯É½¡Ä¡£¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤¬¥Ï¥ï¥¤ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHawai¤Ç¤â31ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹♡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²«¿§¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ø¡×¤È¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤È¤Î´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£2¿Í¤¬¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥Î¥¢¤Î¥°¥é¥¹¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¥Î¥¢¤µ¤ó¤Î´é¤¬3¸Ä¤¯¤é¤¤Æþ¤ê¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥¹Áð¡£¥°¥é¥¹¤¬¥Ç¥«¤¤¤Î¤«¥Î¥¢¤µ¤ó¤Î´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥°¥é¥¹¤¹¤´¤¤¤Ç¤«¤¤¤Í¡©¡©¡×¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤¥°¥é¥¹¤ÏËÜÊª¡©¤½¤ì¤È¤â²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÏÄ¤ß¡©¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Î¤âÇä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Î¥¢¤ÏYouTuber¥Ò¥«¥ë¤ÈºòÇ¯5·î¤Î¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤äÉ×ÉØ¹ç°Õ¤Î¾å¤ÇÉâµ¤¤òµöÍÆ¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À¡×¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤â¡¢12·î19Æü¹¹¿·¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎÆ°²è¤ÇÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£