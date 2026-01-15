Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¡Ö¥Ñ¥ë¥³¡×ºÆ³«È¯¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤â¸õÊä¡Ö¶å½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ÜÀß¤ò¡×
¡¡Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Ç¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³¡×¤òÃæ¿´¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ëºÆ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¤òÍÊ¤¹¤ëJ¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¾®Ìî·½°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡¢²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤Ê¤ÉÊ¸²½¡¦¾ðÊóÈ¯¿®µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´°À®¤Ï2030Ç¯ÂåÁá´ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¡¢¶å½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
