¾åÌÓÅÅµ¤Å´Æ»¤Ç£±£µÆü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é¡Ö£Ó£õ£é£ã£á¡×¤ä¡Ö£Ð£Á£Ó£Í£Ï¡×¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌ·Ï£É£Ã¥«ー¥É¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£î£ï£ì£â£å¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö£Ó£õ£é£ã£á¡×¤ä¡Ö£Ð£Á£Ó£Í£Ï¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø°÷¤Î¤¤¤ëÃæ±ûÁ°¶¶¡¢Âç¸Õ¡¢ÀÖ¾ë¡¢À¾¶ÍÀ¸¤Î³Æ±Ø¤Ç¤Ï¡¢²þ»¥¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¤Îµ¡´ï¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌµ¿Í±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤Î¾è¼Ö¸ý¤ä±¿ÄÂÈ¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µ¡´ï¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ±ûÁ°¶¶±Ø¤Ç¤Ï£±£µÆü¸áÁ°¡¢µÇ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÍøÍÑ³«»Ï¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áí»ö¶ÈÈñ¤Ï£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£±²¯±ß¤ò¹ñ¤ÎÊä½õ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢»Ä¤ê¤ò±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤È¾åÌÓÅÅÅ´¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡´ï¤òÅ´Æ»¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«ー¥É¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤òº£¸å¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Êºö¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£