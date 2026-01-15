·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë½°±¡²ò»¶¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Î¡ÖÁá´ü²ò»¶¡×°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÎ©´ä»á¡¦ÉðÅÄ»á¤¬MBSÈÖÁÈ¤Ç¸ÀµÚ¡¡¡ÖÀ¯¸¢°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦²ò»¶¸¢¤ÎÏÄ¤ß
1·î14Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤ËÂÐ¤·¡¢1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ç¤Î½°µÄ±¡¡Ö²ò»¶¡×¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¡£Æ±»þ¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤ØÆ°¤¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Ç¤ÎÃæ¤«¤éµÞÉâ¾å¤·¤¿À¯¶É¤¬ÎóÅç¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢MBS¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤ÈÎ©´äÍÛ°ìÏº»á¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¤Ï¤é¤à´í¤¦¤µ¤ò¡ÖµÄ²ñÀ©Ì±¼ç¼çµÁ¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤À¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´´Éô¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ò»¶¡¡¡ÖÂç¤¤Ê¾¡¤Á¡×ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Ë"¤·¤³¤ê¡É¡©
Àè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤½°±¡Áª¤Ø¤ÎÆ°¤¡£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î19Æü¤ÎÁíÍý¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢1·î23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤Ë²ò»¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éµÞ·ã¤ËÀ¯¶É¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ò»¶¤ÏËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤äÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤µ¤¨»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤º¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤é¤Î¡ÈÌ©µÄ¡É¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñ¼èºà¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Áªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬ÍÉ¤é¤°¤ª¤½¤ì¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¹â»ÔÁíÍý¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂç¤¤Ê¾¡¤Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Áªµó¸å¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤Ê¡Ø¤·¤³¤ê¡Ù¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×
Áªµó¤È¤Ê¤ì¤Ð600²¯±ß°Ê¾å¤Î¹ñÈñÅêÆþ¡¡ÌîÅÞ¤Ï°ìÀÆÈ¿È¯
JNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê1·î10Æü¡¦11Æü¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï78.1%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï°ìÀÆ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤²ò»¶¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ÏÌó600²¯¡Á800²¯±ß¤â¤Î¹ñÈñ¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¯¶É¤è¤ê¤â·ÐºÑÀ¯ºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤â¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢È¯Ã¼¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï15Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¡×¤È¤ÎÆâÍÆ°Ê³°¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÄÀÌÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áªµó¤ò¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ê¤é°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢Âç¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¹¤°¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤â¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼»á¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ØÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë²ò»¶¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¡ÄÁá´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤â¤¦¤À¤Ã¤Æ¡ÊÄÌ¾ï¹ñ²ñ¡Ë½éÆü¤Ë¤ä¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤½¤Î¸å¤Î¸ø¼¨Æü¡¢Åê³«É¼Æü¤âÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÁ´¤¯´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£º£Ä«¡¢ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ø¤â¤¦ÌÀÆü¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ç¡¢ÌÀÆüÃæ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡ØÁê¼ê¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤ËÍÍø¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤ë¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Áªµó¤ä¤ê¤¹¤®¡ÄÎ©´ä»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢"ËÜÅö¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÉÁíÍý¤Î²ò»¶¸¢¤ÎÏÄ¤ß
¤Þ¤¿¡¢¸µNHKµ¼Ô¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Î©´äÍÛ°ìÏº»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤è¤ë¡ÈÉÔ°ÕÂÇ¤Á²ò»¶¡É¤ÎÇØ·Ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Î©´äÍÛ°ìÏº»á¡Ë
¡Ö»ä¤Î°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤â¤¦¡È¹Ô¤½ê¡É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ØÂæÏÑÍ»ö¡ÙÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¡¢º£¸å·ÐºÑ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡Ø·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¡Ù¤¬Æß²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ËÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬¼å¤¤¤È¡¢¤½¤³¤ÇÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Î°Õ¿Þ¤ò¿ä»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î©´ä»á¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²ò»¶¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎ©´ä»á¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ø²ò»¶¤ÏÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤¬·è¤á¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï·ûË¡¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ûË¡¾å¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë²ò»¶¸¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¡¼ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ´·½¬Ë¡Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¤â¤¦Áªµó¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Ð²ò»¶¤·¤ÆÁªµó¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿®Ç¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»²±¡Áª¤òµîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢½°±¡Áª¤À¤Ã¤Æ2Ç¯Á°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Áªµó¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤â¤·ËÜÅö¤Ë¿Í¡¹¤Î´Ø¿´±¾¡¹¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ï¡¢ÁíÍý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù²ò»¶¸¢¤ÏÌÀÊ¸²½¤·¤ÆÍÞÀ©¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¿´¤ÏÀ¯¼£²È¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ²æ¡¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È°ã¤¦Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¤É¤ó¤É¤óÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤À¤ÈÀ§Èó¤ß¤Ê¤µ¤óÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÅÜ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¡¼ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À¯¼£¾õ¶·¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²ò»¶¡×¤¬¾·¤¯µÄ²ñÀ©Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÎô²½
2Ç¯Á°¤Ë½°±¡Áª¡¢µîÇ¯¤Ë»²±¡Áª¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Þ¤¿²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¡ÖÀ¯¸¢°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÁªµó¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉðÅÄ»á¤â°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë
¡ÖÎ©´ä¤µ¤ó¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ø7¾ò²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£·ûË¡¤Ç¤Ï²ò»¶¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ò»¶¤Î´Ö¤Ë·ë¶ÉÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢1²ó¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¾®Àô¡Ê½ã°ìÏº¡Ë»á¤Î¡ØÍ¹À¯²ò»¶¡Ù¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µÁíÍý¤Îº¢°ÊÍè¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÇµÄ²ñÀ©Ì±¼ç¼çµÁ¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ä¤ÏÎ©´ä¤µ¤ó¤ÈÆ±´¶¤Ç¤¹¡×
¡Ê¢¨Ãí¡§7¾ò²ò»¶¤È¤Ï¡¢·ûË¡7¾ò¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿Å·¹Ä¤Î¹ñ»ö¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë²ò»¶¡£ËÜÍè¤Ï·Á¼°Åª¤Ê¼êÂ³¤¤À¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤¬¼«Í³¤Ë»þ´ü¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¡ØÀì¸¢»ö¹à¡Ù¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Åìµþ,
ºë¶Ì,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Í¥¸