ÂÔË¾¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥¹¥¿ー¥È¡¡½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¡¡1Æü400¸ÄÇä¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤â¿Íµ¤¡¡ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô
1·î15Æü¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤ÎÇÀ±à¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂÔË¾¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥¹¥¿ー¥È¡¡½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¡¡1Æü400¸ÄÇä¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤â¿Íµ¤¡¡ÂçÊ¬¡¦Ë¸åÂçÌî»Ô
Ë¸åÂçÌî»Ô¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¤é¤¤éÇÀ±à¡×¤Ç¤Ï15Æü¤«¤éº£¥·ー¥º¥ó¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ±à¤Ç¤Ï16Åï¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¤µ¤¬¤Û¤Î¤«¤ä¥Ù¥êー¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤ÎÉÊ¼ï¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤¦Â¸Ê¬Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£70¸ÄÌÜ¤¯¤é¤¤¡×¡Ö1¸Ä¤¬Âç¤¤¤¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê2½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤Î³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½µËö¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤¢¤Ã¤¤é¤¤éÇÀ±à ÀÖÎæÀµµÁ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢1·îÃæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼ý³Ï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¿·Á¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Ê»Àß¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ±à¤Î¥¤¥Á¥´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£1Æü400¸ÄÇä¤ì¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ù¥êー¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥¥Ã¥Á¥ó ÀÖÎæ¹á¿¥¤µ¤ó¡Ë¡Ö²ÌÊª¤ÎÌ£¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤â´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤Ê¥¤¥Á¥´¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ËÜ³ÊÅª¤Ê½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¸©»º¥¤¥Á¥´¡£¤¢¤Ã¤¤é¤¤éÇÀ±à¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯º¢¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£