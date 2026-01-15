¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¤¬ÑÍºá¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò¡Ä¡×ºÆ¿³µá¤á¤ëÄÉ²Ã½ðÌ¾¤òÄó½Ð
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ìµºá¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¡£1·î28Æü¤Ë¤Ò¤«¤¨¤¿¡ÖºÆ¿³¡×¤¤¤ï¤æ¤ëºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤á¤°¤ë·§ËÜÃÏºÛ¤Î²ÄÈÝ·èÄê¤òÁ°¤Ë¡¢15Æü¡¢ÄÉ²Ã¤Î½ðÌ¾¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Ï¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬ºÆ¿³¤òµá¤á¤ë3007¿ÍÊ¬¤ÎÄÉ²Ã½ðÌ¾¤ò·§ËÜÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬Äó½Ð¤·¤¿½ðÌ¾¤Ï6Ëü3056¿ÍÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1952Ç¯¤Ë·§ËÜ¸©ËÌÉô¤ÇÌò¾ì¿¦°÷¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡¢³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌË¡Äî¡×¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢Ìµºá¤òÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â1962Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë°äÂ²¤¬·§ËÜÃÏºÛ¤ËºÆ¿³¤òµá¤á¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¶¨µÄ¤¬½ª·ë¡£·§ËÜÃÏºÛ¤Ï1·î28Æü¤Ë·èÄê¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£»à·º¼¹¹Ô¸å¤ÎºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÁ´¹ñ½é¤Î¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤Î¹ñ½¡Ä¾»ÒÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤¬ÑÍºá¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò³§¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊºÆ¿³Ìµºá¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£