·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¡ÖÁê±þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿·ª»³»á¤Ï¡¢¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤Ï1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁÏ²Á¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é¹ñÎ©¤ÎÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£¡¡³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ89Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¡¢90Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï494»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦279¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÏÇò²ªÂç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¡ÖÇ®ÃæÀèÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó»æ¾å¤Ç¤â¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤¿¡£11Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢10Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì1ÅÙ¡£16Ç¯¤ËÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏÂçÃ«¡Ê²Ö´¬Åì¡Ë¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯WBC¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ò09Ç¯°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Åö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤ÎÆü·Ï¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ðÈ×¶¯²½¡¦È¯Å¸¤È¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£»ö¼Â¾å¤ÎµåÃÄºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆµåÃÄ±¿±Ä¤È¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ª»³»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é37Ç¯¡£¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¥Î¥à¤â·ª»³¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤Ê¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤ÇÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¡©¡×¡Ö·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ª»³¤µ¤óÅÂÆ²Æþ¤ê¤«¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤Î¿Í¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ªÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÁê±þ¤·¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢Áª½Ð¤¬·ª»³»á¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Î¤ß¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤À¤±¡©¡©¡©¡©¡×¡ÖÁª¼êÉôÌç¤Ç¤Ï³ºÅö0¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡¡¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö·ª»³¤µ¤ó¤À¤±¤«¡¢»ÄÇ°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£