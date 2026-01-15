Ä»¼è¤Ë¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼ÀìÍÑ¹©¾ì¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢Ç¯28ËüÂÀ¸»º
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Æü¡¢Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ÎÀìÍÑ¹©¾ì¤È¤Ê¤ë¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î³«½ê¼°¤ò³«¤¤¤¿¡£½¾¶È°÷¤Ï165¿Í¤Ç¡¢Ç¯´Ö28ËüÂ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤âÊ»Àß¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î·¤À½ÉÊ¤òÉý¹¤¯À¸»º¤·¤Æ¤¤¿¹©¾ì¤ò²þÁõ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥É¥ì¥¹¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡³«½ê¼°¤Ç¡¢¹ÅÄ¹¯¿Í²ñÄ¹¤ÏÀìÍÑ¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËµòÅÀ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£