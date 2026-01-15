»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¡Èßê¤á¤¯¤Ö¤Ã⾶¤Ó⾐Áõ¡É»Ñ¤ÇÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼ ±Ç²è¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄá and µµ¡×MV²ò¶Ø
M!LKの山中柔太朗と超特急の高城アロハ(※「高」は正式には「はしごだか」)が W主演を務める映画『純愛上等!』(2月13日公開)にて、映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」を結成。hitomiの名曲をカバーした主題歌「LOVE 2000」のミュージックビデオが1月15日19時より公開された。
ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë±Ç²è¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÄá and ⻲¡×¤ò·ëÀ®¡£2000Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿hitomi¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤òÂçÃÀ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¡ÈÉ½¤Î´é¤ÏÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¡¢Î¢¤ÎÁÇ´é¤Ï°¦¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó!¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¶µ¼¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤ò»³Ãæ¤¬¡¢¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ò¥¢¥í¥Ï¤¬Ã´Åö¤·ºîÉÊÆ±ÍÍ¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¡¢¥Ô¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ïßê¤á¤¯¤Ö¤ÃÈô¤Ó°áÁõ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìÌÌ¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖLOVE 2000¡×ÂçÃÀ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥¸¥ã¥±¼Ì
¢¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï MV¤ÇÉ½¤ÈÎ¢¤Î´é
¢¡¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
³Ú¶ÊÌ¾ : LOVE 2000¡Ê¥é¥ô¥Ë¥»¥ó¡Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾ : Äá and ⻲¡Ê¥Ä¥ë¥¢¥ó¥É¥«¥á¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û