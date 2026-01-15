¡Ú½é¸øÈ½¡Û¸¡»¡¡ÖÈï³²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6²¯7000Ëü±ß¡×¶Øîþ2Ç¯¤òµá·º¡¡°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×Ä»Ä®¿©Æ»³¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡Ê¡²¬ÃÏºÛ
¤ª¤È¤È¤·1·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¡ÖÄ»Ä®¿©Æ»³¹¡×°ìÂÓ¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¾å¼º²Ð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½÷À¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢¸¡»¡¤Ï¶Øîþ2Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¶å½£»Ô¤Î¡ÖÄ»Ä®¿©Æ»³¹¡×¤Ç°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿71ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·1·î¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆé¤Ë¶Å¸ÇºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ³°½Ð¤·¡¢¡ÖÄ»Ä®¿©Æ»³¹¡×°ìÂÓ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ33Åï¤ò¾ÆÂ»¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¾å¼º²Ð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬ÃÏºÛ¾®ÁÒ»ÙÉô¤Ç15Æü¡¢½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¸µ·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈï³²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6²¯7000Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶Øîþ2Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Î°Õ»×¤¬¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï15Æü¤Ç·ë¿³¤·¡¢È½·è¤Ï2·î5Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£