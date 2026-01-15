Ë»¤·¤¤°å»Õ¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡© µá¤á¤ë¾ðÊó¤òÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤ëÊó¹ðÊýË¡¡ÖSBAR¡×¤È¤Ï¡ÚË¬Ìä´Ç¸î¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢Ä¡¡Û
Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤ÈÀ¸³è¤ò¼é¤ë¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤«¤Ä¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Êó¹ð¤äÁêÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ç¸î»Õ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÊýË¡¤Ç¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤äÈ½ÃÇ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤¬µá¤á¤ë¾ðÊó¤òÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖSBAR¡×
SBAR¡Ê¥¨¥¹¥Ðー¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÊó¹ð¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£´Ê·é¤«¤ÄÌÖÍåÅª¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¡¢°å»Õ¤Î¿×Â®¤ÊÈ½ÃÇ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£Êó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òS¢ªB¢ªA¢ªR¤Î½ç¤ÇÀ°Íý¤·¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Í×ÅÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢¤À¤é¤À¤é¤ÈÏÃ¤µ¤º´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤¬Ë»¤·¤¤²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¼êÃ»¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ó¡Êsituation¡§¾õ¶·¡Ëº£¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤»öÊÁ¤Ï²¿¤«¡©
¡ü ºÇ½é¤Ë·ëÏÀ¤äÍ×ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤Þ¤¹
Îã¡§¡Ö¡»¡»ÍÍ¤¬ËÜÆü¡»»þº¢¤«¤éµÞ¤ËÈ¯Ç®¤·¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
£Â¡Êbackground¡§ÇØ·Ê¡Ë¤½¤Î¾õ¶·¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÇØ·Ê¤ä·Ð°Þ¤Ï¡©
¡ü °å»Õ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëºÇÄã¸Â¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ï¾Ê¤¤Þ¤·¤ç¤¦
Îã¡§¡Ö¡»¡»ÍÍ¤Ï¡»ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¡»¡»¤Î¼À´µ¤ÇºßÂðÎÅÍÜÃæ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÂÎ²¹¤Ï¡»¡îÂæ¤Ç¡¢ ¸ÆµÛ¾õÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÈÕ¤«¤é¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¡¢º£Ä«¤ÏáâÍí¤ß¤Î³±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
£Á¡Êassessment¡§¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¦É¾²Á¡Ë´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¡¦²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡ü µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÀìÌçÅª»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤äÈ½ÃÇ¤Ç¤¹
Îã¡§¡ÖÂÎ²¹¤Ï¡»¡î¡¢SpO2 ¤Ï¡»¡ó¡¢¸ÆµÛ¿ô¡û²ó¤ÇÅØÎÏÍÍ¸ÆµÛ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÇÙ±ê¤Î°²½¤äµÞÀÁý°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
£Ò¡Êrecommendation¡§Äó¸À¡¦Äó°Æ¡Ë°å»Õ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¡© ¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡©¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤Ï¡©
¡ü ¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ °å»Õ¤Î»Ø¼¨¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹
Îã¡§¡Ö±ý¿Ç¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»Ø¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ ¡»¡»¡Ê°åÎÅ½èÃÖ¤äÌôºÞ»ÈÍÑ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
°å»Õ¤ÎË»¤·¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Êó¹ð¡¦ÁêÃÌ¼êÃÊ
°å»Õ¤Ï³°Íè¡¢±ý¿Ç¡¢¼ê½Ñ¡¢²ñµÄ¤Ê¤ÉÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤äÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÊó¹ð¼êÃÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃ¡Ê¶ÛµÞ¡¦½à¶ÛµÞ»þ¡Ë
¡ü Â¨»þÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ä¾ÀÜ²ñÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ü ¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¾õ¶·¡ÊµÞ¤ÊÍÆÂÎ°²½¡¢°Õ¼±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ²½¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤Î½Ð¸½¤Ê¤É¡¢ÁáµÞ¤Ê»Ø¼¨¤äÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹
¡ü SBAR¤ò½àÈ÷¤·¡¢´Ê·é¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹
¡ü¡Öº£¡¢ ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤ª»þ´Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç¿Ò¤Í¤ëÇÛÎ¸¤âÍ¸ú¤Ç¤¹
¡ü °å»Õ¤¬¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢Î±¼éÅÅ¤äÊÌÏ¢ÍíÀè¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î´Ç¸î»Õ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë
FAX¡¢Ëè·î¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¡ÊÈó¶ÛµÞ¡¦¾ðÊó¶¦Í¡Ë
¡ü µÏ¿¤Ë»Ä¤ë¡¢»þ´Ö¤òÌä¤ï¤ºÁ÷¤ì¤ë¡¢»ë³Ð¾ðÊó¡Ê¸¡ººÃÍ¤Ê¤É¡Ë¤ò¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ü ¾õÂÖ¤Î°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÄê´üÅªÊó¹ð¡ÊË¬Ìä´Ç¸î·×²è½ñ¡¦Êó¹ð½ñ¡¢êóáì¤Î¾õÂÖ¡¢ÇÓÝõ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÄê·¿Åª¤ÊÊó¹ð¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹
¡ü Èó¶ÛµÞ¤ÎÁêÃÌ¡Ê½èÊýÆâÍÆ¤ÎÈùÄ´À°¡¢Ë¬Ìä¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤Ê¤É¡¢Â¨»þÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹
¡ü °å»Õ¤¬¤¤¤Ä³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«ÉÔÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÊýË¡¤â»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
°åÎÅ¼ÔÀìÍÑ¤ÎSNS¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¥Äー¥ë¡Ê¾ðÊó¶¦Í¡¦´Ê°×ÁêÃÌ¡Ë
¡ü ¼ê·Ú¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡ü ´Ê°×¤Ê¾ðÊó¶¦Í¡Ê¡ÖËÜÆü¡»¡»ÍÍË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÈÝÊó¹ð¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹
¡ü ¼Ì¿¿¶¦Í¡Êêóáì¤Î·Ð²á¡¢Å½ÉÕºÞ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹
¡ü Èó¶ÛµÞ¤Î´Ê°×¤ÊÁêÃÌ¡Ê¡Ö¡»¡»¤ÎÌôºÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡× ¤Ê¤É¡Ë¤ËÍÑ¤¤¤Þ¤¹
¡ü ¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÂÐºö¤¬¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹
¡ü ¶ÛµÞÏ¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¹
Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÊó¹ð¡¦ÁêÃÌ¡Ê±ý¿Ç»þ¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»þ¤Ê¤É¡Ë
¡ü ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÁÌä¤äÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ü ±ý¿ÇÆ±¹Ô»þ¡§°å»Õ¤¬ÎÅÍÜ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÈÂÎ½ê¸«¤äÀ¸³è¾õ¶·¤òÊäÂÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹
¡ü ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡§Â¿¿¦¼ï¤¬¤¤¤ë¾ì¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¾ðÊó¶¦Í¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡ü Ê£»¨¤ÊÁêÃÌ¡§ÅÅÏÃ¤äÊ¸½ñ¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÆâÍÆ¤äÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡ü °å»Õ¤Î»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
°å»Õ¤È¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢Íí¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤Î¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤Ø¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥±¥¢Äó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·É°Õ¤È´¶¼Õ
°å»Õ¤ÏÎÅÍÜ¼Ô¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª
²¿¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê¾ðÊó
¾É¾õ¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¡¢ÎÅÍÜ¼Ô¤Î¸ÀÆ°¤Ê¤É¡¢¼ç´Ñ¤ò¸ò¤¨¤ºµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
µÏ¿¤ÎÅ°Äì
°å»Õ¤Ø¤ÎÊó¹ðÆü»þ¡¢ÆâÍÆ¡¢°å»Õ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤ÎÂÐ±þ¤òÉ¬¤ºµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸À¤Î¹½ÃÛ
Æüº¢¤«¤éÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÅØÎÏ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ´Ø¤ï¤ë°å»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»Ç¤¤¡¢´é¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÏ¢·È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êó¡¦Ï¢¡¦Áê¤ÎÅ°Äì
Êó¹ð¡Ê»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ë¡¢Ï¢Íí¡Ê´ÊÃ±¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ë¡¢ÁêÃÌ¡Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¡¢½õ¸À¤òµá¤á¤ë¡Ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£
