¡¡º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡á£¶£´¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤Ç¤Ï¸õÊäºÇ½ªÇ¯¤ÎÀîÁê¾»¹°»á¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£²É¼º¹¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡£¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤Î¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿Á°ºå¿À´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤ÏÍèÇ¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤Ç¤ÏÆÀÉ¼Î¨£·£¶¡ó¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·ª»³»á¤Ë£²¿Í¤¬£¶£³¡¥£³¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£°ì¿Í¤Ï¡¢ºåµÞ¤ÇÄÌ»»£³£³£¸ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¹ÃÓÆÁ»Î»á¡££±£¹£¶£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é£·£°Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¡¢ºåµÞÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£³ÅÙµ±¤¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ºå¿À¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»£±£µ£²£°°ÂÂÇ¡¢£²£´£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£³£¶ÂÇÅÀ¡£ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸£µÇ¯¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥¹¡¢³ÝÉÛ¤È¶¯ÎÏ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÅÁÀâ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó£³Ï¢È¯¡×¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ºå¿À´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£°£µÇ¯¡¢£²£³Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£Âî±Û¤·¤¿Ìîµå´Ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ç¤ÏÄ¹ÃÓ»á¤È²¬ÅÄ»á¤¬£´°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¢¡¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡¡ÆÀÉ¼Î¨¾å°Ì
¡ÊÍ¸úÅêÉ¼¿ô£±£µ£°¡¡ÅöÁªÉ¬Í×¿ô£±£±£³¡á£·£µ¡ó¡Ë
·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡¡£±£±£´É¼¡¡£·£¶¡¥£°¡ó
²¬ÅÄ¡¡¾´ÉÛ¡¡¡¡£¹£µÉ¼¡¡£¶£³¡¥£³¡ó
Ä¹ÃÓ¡¡ÆÁ»Î¡¡¡¡£¹£µÉ¼¡¡£¶£³¡¥£³¡ó
¥Ö¡¼¥Þ¡¼¡¡¡¡¡¡£¶£±É¼¡¡£´£°¡¥£·¡ó
°Â¿Î²°½¡È¬¡¡¡¡£³£¶É¼¡¡£²£´¡¥£°¡ó
Ã«Âô¡¡·ò°ì¡¡¡¡£³£µÉ¼¡¡£²£³¡¥£³¡ó
ÂçÂô¡¡·¼Æó¡¡¡¡£³£´É¼¡¡£²£²¡¥£·¡ó
¼ÆÅÄ¡¡·®¡¡¡¡¡¡£³£²É¼¡¡£²£±¡¥£³¡ó