Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¡¡¸©ÆâÁªµóÀï¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡Ä¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Î½°µÄ±¡²ò»¶Êý¿Ë¤ò¼õ¤±15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï15Æü¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅý°ìÌ¾Êí¤ÎºîÀ®¤Ê¤ÉÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÞ·ëÀ®¤È¤Ê¤ì¤ÐÁªµóÀï¤Î¹½¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Î¿ùÈø½¨ºÈÂåÉ½¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ ¿ùÈø½¨ºÈÂåÉ½
¡ÖÅÞÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤ò¡ÊÍ¸¢¼Ô¤¬¡Ë¼¨¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÃæÀî¹¨¾»ÂåÉ½¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤ç¤¦Ìë¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡¢ÅÞ¤ÎµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ÇÁ´ÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï13¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¸½¿¦¤ò´Þ¤à4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£