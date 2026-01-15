¡Úº´²ì´Ø²ÐºÒ¡ÛÈïºÒ·úÊª¤Î¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡½êÍ¼ÔÉÔÌÀ¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤Ë¤è¤ëºî¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯2¤«·î¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï15Æü¤«¤éÈïºÒ¤·¤¿²È²°¤Ê¤É¤Î¸øÈñ¤Ç¤Î²òÂÎºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¸½¾ì¤Ë¤Ï½êÍ¼Ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·úÊª¤äÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ê²òÂÎºî¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡TOS¹ÃÈåºÚ¡¹»Òµ¼Ô
¡Ö¤¤ç¤¦¤«¤é¸øÈñ²òÂÎ¤Îºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÊ´¿Ð¤¬Éñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¿å¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é½Åµ¡¤Ç¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯11·î¤ËÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤Ï187Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½170Åï¤¬¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ïº£¸å¤Î²òÂÎ¤ä¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µîºî¶È¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äà¤ê¶ñ¤ò¼«Âð·ó¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Ä¬¹©¶È¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¡¢º£¸å½Åµ¡¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤»ÔÆ»±è¤¤¤Î½»Âð¤«¤é²òÂÎ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Þ¤Ç¤Ë52·ï¤Î²òÂÎ¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½êÍ¼Ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Î¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µî¤ä·úÊª¤Î²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂçÊ¬»ÔËÉºÒ´íµ¡´ÉÍý²Ý ÈøÅçÀéºé ²ÝÄ¹
¡Ö½êÍ¼Ô¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤ò¤·¤ÆÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢½êÍ¼Ô¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¸øÈñ²òÂÎ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸½ºß¡¢½êÍ¼Ô¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬13¶è²è¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¼þ¤ê¤ÎÅÚÃÏ¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬59¶è²è¤¢¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ72¶è²è¤Î²òÂÎ¤È¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ´ÉÍý¿Í¤òÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤«¤éÁªÇ¤¤·½èÊ¬¤¹¤ë¡Ö½êÍ¼ÔÉÔÌÀÅÚÃÏ´ÉÍý¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î²òÂÎ¡¦Å±µîºî¶È¤ò11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£