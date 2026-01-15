¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡È²ÈÄÂÂÚÇ¼¡É¤ÇÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁÃæ¤Ë¼¹¹Ô´±¤é»É¤µ¤ì2¿Í»à½ý¡¡ÂáÊá¤ÎÃË¤Ï³ÎÊÝÄ¾¸å¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¡×¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
·Ù»¡´±¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃË¡£
¼«Âð¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î³ÎÊÝÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ïµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬»ß¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁ¤ÇÍè¤¿¼¹¹Ô´±¤¬¼êÂ³¤Ãæ¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éô²°¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¼¹¹Ô´±¤é4¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬±ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤·¤«²ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©¾å¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤È¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¡Ê60Âå¡Ë¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¤ÏÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å»àË´¡£
¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¡Ê»É¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¡£¥«¥Ð¥ó»ý¤Ã¤Æ¤Í¡¢·ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁ´Á³Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÅö½Ð·ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤¬³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾®ÂÀ¤ê¤Ç´ã¶À¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¿È¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡£°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ê·Ù»¡¤Î¿Í¿ô¡Ë¤Ï7¿Í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½»¿Í¤Ï¡Ö²ÈÄÂ6Ëü2000±ß¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÂ¿Ê¬°ì½ï¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤¿¾å¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¼¹¹Ô´±¤é¤ò»É¤·¤¿»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£