¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥ÈÇÚ½Ð¤¹¤ëÊÆ¡ÖIMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¡× Éû¼ÒÄ¹¤¬ÂçÊ¬¤Ç»ë»¡¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍß
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ÎÈ¯·¡¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¤Î¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÍÜÀ®¹»¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬15Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOSÇßÅÄÍº°ìÏºµ¼Ô
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿IMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¥¯¥é¥µ¥¹¥Éー¥àÂçÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Î¤ÏIMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥åÉû¼ÒÄ¹¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô3¿Í¤Ç¤¹¡£
IMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÃæ¹â°ì´Ó¤Î³Ø¹»¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ¿Í¤ª¤è¤½50¿Í¤ò´Þ¤à1600¿Í¤Û¤É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤Î¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤â½Ð¿È¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¶Ó¿¥Áª¼ê¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤¿¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¡ÖÌ¾ÍÀ¥³ー¥Á¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×º´Æ£À¯¹¤µ¤ó¤¬µÏÃÛ»Ôºß½»¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥·¥åÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÂçÊÑ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¥Éー¥à¤òÉ¾²Á¡£
¤³¤Î¤¢¤Èº´Æ£ÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÊ¬¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÈ¯Å¸Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂçÊ¬¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÈ¯·¡¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡IMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¸ÅÀî²í»ÎÆüËÜ»Ù¼ÒÂåÉ½
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥í¥ê¥À¤ÎIMG¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
IMG¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï2026Ç¯4·î¤ËË¸åÂçÌî»Ô¤Ç¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥³ー¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
